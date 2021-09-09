微風周年慶回饋加碼　BELLAVITA消費滿額送侯布雄4人套餐

▲微風廣場2021周年慶將從9／16開跑。（圖／業者提供，以下同）



記者蔡惠如／綜合報導

9月起進入百貨週年慶熱季，首波包括微風廣場、BELLAVITA寶麗廣塲、台北101購物中心與麗晶精品，全以高單價的精品打頭陣，微風廣場公布週年慶優惠，除滿千送百回饋外，今年針對微風聯名卡回饋加碼，比去年還增加兩天，鞏固熟客；BELLAVITA消費滿額，則可獲得德國知名行李箱或侯布雄法式餐廳四人套餐等高價回饋禮。

去年疫情期間國人出國消費機率大減，高端市場消費不減反增，今年全球疫情未歇，境外消費仍未大量開放，加上5月中起台灣爆發疫情，長達2個多月防疫三級，也累積消費能量，目前進入下半年百貨周慶折扣期間，適逢台灣疫情相對穩定，首波周年慶登場百貨均以精品為主打，讓各家高端主力客能先出手。

微風廣場與微風南京先開啟旗下6館首波周慶檔期，除滿千送百、來店禮、滿額禮之外，再推出週週送週週抽提升客戶消費意願，從9／16至10／3期間，微風本館1F珠寶手錶消費滿3萬元送15000點；國際精品、2F 高級寢具滿1萬元送10000點；GF、2F 流行名品、服飾、飾品消費滿5,000元送5000點；GF化妝品、鞋區、3F生活雜貨滿3,000元送3000點。微風南京指定品牌消費滿1萬元送5000點；全館消費滿3,000元送3000點。

▲微風廣場獨家FENDI Peekaboo ISeeU Medium 珍稀皮革包款，價格店洽。

▲微風廣場獨家TASAKI balance ikonic 耳環，售價232,000元。

而以往僅首4天，今年增加到首6天的微風聯名卡加碼贈，包括微風廣場1F珠寶、手錶、1F國際精品/2F高級寢具，可加碼贈1000點；GF、2F流行名品、服飾、飾品、B1F、保健食品3F流行服飾加贈500點；GF化妝品、鞋區、流行飾品、2F甜點、3F生活雜貨加贈300點。微風南京指定品牌加贈 500點；全館消費加贈300點。

▲微風廣場獨家BALENCIAGA HOURGLASS TOP HANDLE S 銀色水鑽沙漏包，售價159,000 元。

BELLAVITA周年慶則從9／14至9／22登場，主打HERMÈS、MOYNAT、DELVAUX、SAUVEREIGN、BRUNELLO CUCINELLI等最新一季的時尚皮件、包款、秋冬專屬服飾及珠寶精品，包括HERMÈS的Boucle Sellier系列皮包、MOYNAT高級旅行皮具系列的FLORI，此外周年慶期間Toile 1920 帆布系列包款另享有個性化手繪服務。

而周慶期間當日於全館消費累積達100萬元，可獲會員點數3500點、德國知名行李箱、L’ATELIER de Joël Robuchon 侯布雄法式餐廳四人套餐三擇一。當日消費累計滿8,000元，也可抽BELLAVITA 千元酬賓券、BALMUDA The Toaster 蒸氣烤麵包機、侯布雄法式茶點沙龍雙人下午茶；消費二十萬元以上再加抽Dyson Supersonic 吹風機、Dyson 涼風扇、合鍋物頂級鍋物四人套餐、BELLAVITA CAFÉ雙人下午茶等品項。

台北101購物中心從9／2至10／18周年慶期間，推出刷101聯名卡，單筆每滿30,000元送1,800元抵用券，並與21家銀行合作，刷卡單筆每滿60,000元送3,600元抵用券。若刷台北101聯名卡，再享有每筆2%購物金點數的回饋。

麗晶精品黃金週也在9／1開跑，消費滿2萬元贈5%的餐飲、住宿或精品禮券；消費滿5萬元回饋8%、消費滿10萬元加贈寶格麗ROSE GOLDEA玫瑰金漾沐浴乳、滿25萬元加贈STEFANO RICCI經典男性小香禮盒四入組、滿50萬元加贈寶格麗LE GEMME珠寶世家奢華香氛禮盒六件裝。而消費滿100萬元，可獲晶華酒店集團兩天一夜住宿劵。