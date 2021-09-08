Delta攪局！中秋「61萬人搭車」無退票潮　團圓恐藏群聚風險

▲台鐵釋出中秋連假車票，目前疏運期已售出超過20萬張票。（圖／記者湯興漢攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部日前宣布取消雙鐵列車乘載率上限，台鐵、高鐵紛紛釋出中秋連假座位，台鐵中秋疏運6天釋出7.2萬個座位，11日開賣，高鐵則宣布，中秋釋出座位將連同國慶連假車票10日開售。然而近日又爆出新北Delta病毒群聚危機，目前雙鐵中秋連假已售出61.3萬張車票，尚未出現退票潮。

行政院長蘇貞昌於6月10日曾呼籲國人不要返鄉，還喊話「讓我們守住端午，約好在中秋團圓」，交通部長王國材當時也強調「端午請待在家，中秋再約團圓」。

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▲▼中秋連假大批民眾將搭乘雙鐵返鄉出遊。（圖／記者湯興漢攝）

不過下周就是中秋四天連假，豈料近日又再度爆發Delta病毒群聚危機，出遊、返鄉計畫恐再度被打亂。據統計，台鐵截至今日下午4時已售出20萬3332張票，尚無異常退票趨勢；高鐵截至今日下午4時30分則售出41萬張票，目前未出現退票潮，售出車票持續增加。目前雙鐵累計售出約61.3萬張票。

台鐵局自9月17日起至9月22日止計6天，全線加開各級列車總計126班次，配合交通部鬆綁乘載率上限，台鐵局再釋出剩餘兩成座位，11日開放售票，中秋連假期間每日約增1.2萬個座位，6天共增7.2萬個座位。高鐵也於中秋連假期間再釋出兩成座位，10日開放購票。