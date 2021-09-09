多人搭高鐵「用簡訊就能分票」　載APP線上取3種聯票

▲高鐵升級APP，強化分票、取票功能。（圖／高鐵）

記者李宜秦／台北報導

高鐵公司升級「T Express」行動購票APP，今日起分票者能利用簡訊、電子郵件或平時慣用的通訊軟體等方式，將手機票證輕鬆分送給指定同行者，另也新增高鐵飯店聯票、國旅聯票以及航空聯票的取票服務。

高鐵公司表示，強化後的多人同行分票功能，旅客購買多張車票後，可透過簡訊、電子郵件或通訊軟體，精確地將每張車票的取票連結分送給指定同行者，不僅操作方式更直覺，也簡化取票者操作流程，避免購票者個人資料外洩的風險。

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而高鐵飯店聯票、國旅聯票以及航空聯票過去僅能使用實體車票，現在也能在「T Express」行動購票App取票，，購票後將高鐵車票訂位代號及身分證字號末四碼輸入「T Express」行動購票App，即可載入訂位紀錄並下載手機QR Code票證，憑證感應乘車。

▲旅客可用各種方式分票。（圖／高鐵）

高鐵公司提醒，高鐵聯票一經手機取票後，如需辦理高鐵車票之變更或退票，仍需至高鐵車站售票窗口辦理。即日起iOS用戶可透過「App Store」、Andorid用戶可透過「Google Play」下載最新版的「T Express」。