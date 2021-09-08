快訊／北市「暫無Delta」不禁內用　柯文哲：多外帶、少內用聚會

▲考量北市現階段沒有Delta病毒傳播鏈，柯文哲暫不禁止內用。（圖／記者劉亮亨攝）

記者陳家祥／台北報導

儘管共同生活圈的新北市遭到Delta變異株攻破防線，緊急市長侯友宜宣布暫停內用、相關場館封閉不開放，但北市府8日表示，為了兼顧疫情、民生及經濟發展之間的平衡，目前台北市還沒有出現Delta的確診個案，呼籲市民盡量外帶、減少內用、降低聚會。

柯文哲表示，雖然雙北是首都生活圈，很多標準理論上應該一致，不過在台北市沒有確診案例狀態下，還是要務實處理問題，不太贊成風吹草動就過度升高防疫等級。柯文哲表示，還是要疫情跟經濟取得平衡，「目前台北市沒有要升級，但我們要求目前等級要落實」。

柯文哲說，我們沒有取消餐廳內用，但原則上可以外帶就外帶，要內用也沒有禁止，「但是拜託，隔離還是要做好，不管梅花座、隔板要做好，最近去餐廳看有鬆懈下來，時間久會疲乏」。

中央流行疫情指揮中心8日公布國內新增7例本土確診個案，全數都在新北市，為2例男性、5例女性；其中6例為已知感染源、1例感染源不明，目前正持續疫調釐清中。

指揮官陳時中8日在記者會中也提到，新北幼兒園的確診者經基因定序後，確認為Delta變異株，但與日前爆出的國籍航空機師「病毒序列不同」。言下之意，在新北社區內有其他的Delta變異株感染源存在。