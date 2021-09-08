新北幼兒園Delta中鏢「與長榮無關」　鄉民瞪大眼：誤會機師了

▲幼兒園與長榮機師為不同個案。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

先是爆出長榮機師染疫，緊接著新北幼兒園16例確診，有人質疑是機師帶病毒近來本島，如今基因定序出爐，幼兒園群聚案定序是Delta，但排序跟長榮機師案不同，是獨立個案，有另外的感染源。消息曝光後，鄉民直言誤會機師了，「有蟲洞，機師不是破口！」

幼兒園群聚定序確定是大魔王Delta，據掌握，新北市長侯友宜擬將宣布停止內用，並暫時關閉各項運動場所。據了解，在室內部分，將關閉運動中心、運動聚點、體育館；室外部分，關閉棒壘球場、籃球場、網球場、足球場、溜冰場、田徑場。

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▲幼兒園已完成10例病毒定序，與長榮是不同的群聚！（圖／ETtoday直播）



消息曝光後，網友熱議，「我們誤會機師了」、「有蟲洞，機師不是破口」、「新的Delta案，長榮機師解套」、「跟機師無關的話更要擔心吧」、「不是機師，所以感染源到底在哪裡」、「跟機師有關我還比較不擔心...」「不過埃及老爸隔離期滿也陰性，後來才陽」、「除了那機師，其他的行蹤也該查」。

一票網友也哭號，就怕回到三級警戒生活，「可惡這種日子什麼時候到頭QQ」、「餐飲業和八大真的要死透了」、「很多在家隔離實際上還是跟家人瘋狂接觸」、「健身房哭暈」、「中秋烤肉跟回南部加開車...營收怎麼辦」、「有多少人又要失業」、「中秋節...台鐵班班客滿」。

對此，指揮官陳時中表示，確實幼兒園相關個案也是Delta變異株，與長榮機師是不同的群聚案，要等到新北疫調完成後，才能看出染疫狀況全貌。

▼鄉民炸鍋：原來誤會機師了！（圖／翻攝PTT）

