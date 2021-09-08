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新北+7感染源出爐6例家戶感染　幼兒園群聚總計22例確診

記者蔡文鈴／新北報導

國內今（8）日新增7例確診個案皆在新北，指揮中心稍早公布板橋幼兒園群聚感染基因定序，確定感染Delta病毒，但排序跟長榮機師案不同，是獨立個案。市長侯友宜下午於疫情記者會說明，6例屬家戶感染、1例感染源待釐清。

侯友宜說明，新增的7個案當中4人為新增個案，3人為居家隔離陰轉陽；新增的3個案都是在幼兒園，傳給同住家人；另外還有3案是與幼兒園染疫家屬同一棟大樓住戶，目前幼兒園群聚感染案有6例，另外1例個案是到醫院急診被驗出，與幼兒園無關。

侯友宜表示，整體幼兒園確診個案中，有1例境外、22例本土，至於1境外個案為幼兒園的爸爸（案16160）是否為感染源，都在積極查證當中。

為防堵Delta病毒擴大，侯友宜已宣布停止內用至9/15，並暫時關閉各項運動場所，包括運動中心、運動聚點、體育館；室外部分，關閉棒壘球場、籃球場、網球場、足球場、溜冰場、田徑場。

國內今新增7確診個案均分布在新北市，為2例男性、5例女性，年齡介於30歲至80多歲；其中6例為已知感染源、1例關聯不明，衛生單位將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

▼新北某幼兒園確診個案關聯圖。（圖／新北市政府提供）

▲▼新北某幼兒園確診個案關聯圖。（圖／新北市政府提供）

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