限時7天！爽喝7-11咖啡「第2杯10元」　星巴克全品項第2杯半價

▲7-11精品美式現在第2杯只要10元。（圖／7-11提供，下同）



記者周姈姈／台北報導

咖啡控喝起來！7-11不可思議咖啡一口氣推出3款阿里山精品咖啡，只在15家門市限定販售，另外，「CITY PRIMA精品咖啡」也祭出限時7天優惠，爽喝精品美式「第2杯只要10元」。星巴克即日起至9/12則是推出數位優惠活動，民眾有機會可以獲得「全品項第2杯半價」優惠，咖啡控可要好好把握機會了。

7-11「阿里山咖啡季」即日起至9/21登場，祭出3款阿里山精品咖啡，於15家門市的「!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡」限定販售。首先為栽種不易且具特殊風味的「阿里山・豐山村藝伎咖啡」，帶有柑橘、白桃、李子香氣，限量販售200杯，再來是「阿里山特富野・豆御香莊園咖啡（水洗）」，豆御香莊園為本土少見將咖啡樹種植於1100～1500公尺的高海拔森林產區，咖啡喝起富含黑醋栗、糖蜜、可可等香氣。

▲7-11最新3款阿里山精品咖啡。



「阿里山特富野・豆御香莊園咖啡（厭氧日曬）」則是以日曬處理完整吸收果實風味，讓咖啡含有豐厚的美酒氣味，喝起來有蘭姆酒、可可、烤榛果等香氣，酸甜感適中順口。另外，即日起至9/21，!+? CAFE RESERVE不可思議咖啡推出精品美式／拿鐵買中杯免費升級大杯活動。

7-11旗下還有「CITY PRIMA精品咖啡」，全台突破4000店，為全台最大規模的精品咖啡專門店，即日起至9/7也推出精品美式咖啡第2杯10元優惠，至11/1前每週一更定期推出「精品咖啡日」，精品美式、精品拿鐵分別只要50元、60元。

▲星巴克即日起至9/12推出第2杯半價活動。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）



星巴克則是有數位活動，即日起至9/12於網頁推出「TOGETHER FOR BETTER【一起解鎖星知識】數位體驗」，只要連線3個咖啡豆，馬上就能領取數位優惠，品項除第2杯半價外，還有買2送1券、冷萃咖啡折價券等，兌換期限為獲券日+2天，其優惠不適用於外送平台及行動預點服務，部分門市也不提供兌換。