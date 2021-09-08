高鐵「國慶加開188班車、中秋釋出2成座位」　同步9／10開賣

▲高鐵國慶連假加開188班車。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

下個月就是國慶連假，為加強疏運能量，高鐵公司將加開188班次列車（南下95班、北上93班），總計5天提供715班次的旅運服務，另外中秋連假期間再釋出兩成座位，均同步自9/10凌晨零時起開放購票。

高鐵公司表示，為釋出中秋疏運期間已預售車次之二成座位，系統必須進行相關設定作業，因此，9/9晚間23時至24時，高鐵站外售票通路（含網路訂位系統、高鐵合作便利商店、行動購票「T Express」、語音訂位系統）將暫停交易。

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高鐵國慶疏運期間維持「早鳥優惠」及「大學生優惠」，亦適用「商務車廂限量升等」、「標準車廂卡友優惠」。旅客可透過高鐵企業網站首頁查詢「購票資訊→購票優惠」。

▲高鐵中秋連假再釋出兩成座位。（圖／記者李毓康攝）

高鐵公司表示，目前除維持全車對號座服務並開放全車座位數發售外，各車站非付費區，開放旅客於維持社交距離狀況下，可暫時取下口罩飲食，惟飲食完畢後仍須佩戴口罩，列車上與車站付費區內仍維持禁止飲食規定。

高鐵公司提醒，進出車站時請確實完成實聯制登記，並自進入高鐵車站（含車站大廳、售票處等非付費區）起佩戴口罩，乘車時亦須全程佩戴口罩並配合量測體溫。高鐵列車組員及車上保全於巡視車廂時，會特別注意旅客佩戴口罩情形，發現未依規定佩戴口罩旅客除將主動勸導外，更將針對不配合或持續違反規定者，通知鐵路警察協助。