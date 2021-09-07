花蓮釋出返鄉專車票　防疫保留114座位「8日開放購票」

▲花蓮中秋返鄉專車5日起分別於台北火車站、花蓮縣政府民政處辦理取票作業。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣府提供台北－花蓮往返共2列次中秋返鄉專車，自9月5日起分別於台北火車站及民政處辦理取票作業，原先配合中央流行疫情指揮中心及台鐵防疫措施規定，僅售票8成，但依據指揮中心6日公布的最新指引，並配合台鐵局7日最新售票規定，中秋連假期間將「開放全數座位」供鄉親搭乘。

花蓮縣政府配合台鐵局乘車數由8成放寬至全數座位，原先保留的2成、共計114個座位，8日上午9時起至下午5時在民政處繼續辦理售票，售完為止。凡具花蓮縣縣民資格（含設籍花蓮或身分證「U」開頭）、其配偶、直系血親及其配偶，或非花蓮縣民但在花蓮工作者、其配偶、直系血親及其配偶，皆可購票搭乘。

花蓮縣政府民政處指出，台北往花蓮班車為9月17日晚間8時47分於台北車站發車；花蓮往台北班車為9月21日下午2時30分於花蓮火車站發車，全票200元，半票100元。專車屬服務性質，車票禁止轉贈、轉售，無站票，也不接受退票，遺失不再補發。

花蓮縣政府民政處提醒，乘車證登載乘車人姓名及身分證字號，乘車務必攜帶身分證或健保卡以備查驗；若在花蓮工作者須檢附工作證，親屬關係應出示完整戶口名簿或戶籍謄本。

中秋連假返鄉專車配合台鐵局防疫措施，旅客進站乘車須量體溫、戴口罩，並落實實名制登記，車上禁止飲食。鄉親搭乘大眾運輸工具，處於密閉空間請多洗手，保護自己，防範病毒感染。

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