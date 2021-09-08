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快訊／小鋼炮璨樹轉中颱恐強颱　估明晚海警、周五陸警可能區域曝

天氣圖。（圖／翻攝tropicaltidbits）

▲黃恩鴻說，璨樹增強速度很快，未來強度可能到中颱偏上限。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

嚴防「小鋼炮」璨樹！中央氣象局預報員黃恩鴻表示，輕度颱風璨樹已於今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，預估最快周四晚間發布海上警報、周五發布陸上警報，陸警區域可能偏南台灣到台東這帶，周六、周日是最主要影響時間。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇則說，璨樹未來甚至有接近強烈颱風的機會，是一個標準的小鋼炮型颱風。氣象專家吳德榮也說，璨樹是否會跨過強颱的門檻？機率不能排除。

黃恩鴻接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天和周四各地大多為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；而清晨夜晚期間，西半部偏新竹以南沿海地區有零星短暫陣雨。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

黃恩鴻說，周五開始受到璨樹外圍雨帶影響，東部、東南部及恆春半島有局部短暫陣雨，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

黃恩鴻提醒，颱風外圍雨帶主要影響時間是周六、周日，下周一開始遠離。他進一步分析，周六東半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨；周日至下周二南部及東半部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨或雷雨。

黃恩鴻表示，璨樹周二晚間到今晨增強速度很快，還可能繼續增強，預估未來強度中颱偏上限，至於到強颱的機率較低，將是強度巔峰時近台；速度和周二白天相比快一些些、路徑也偏南一點，影響時間提前，預估最快周四晚間發布海上警報、周五發布陸上警報，陸警區域可能偏南台灣到台東這帶。

氣象局觀測，璨樹今晨2時中心位置在鵝鑾鼻東南東方1500公里海面上，以每小時16轉19公里速度，向西轉西北西進行，中心附近最大風速每秒40公尺（即每小時144公里），相當於13級風，瞬間最大陣風每秒50公尺（即每小時180公里），相當於15級風，7級風暴風半徑120公里，10級風暴風半徑40公里。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼氣象局觀測，璨樹今晨2時在鵝鑾鼻東南東方1500公里海面上。（圖／氣象局、RAMMB）

天氣圖。（圖／RAMMB）

吳聖宇在臉書說，璨樹颱風因範圍很小，在適合的大氣條件下呈現迅速增強的現象，未來甚至有接近強烈颱風的機會，是一個標準的小鋼炮型颱風，眼牆完整但是沒有明顯的外圍環流螺旋雨帶，威力十足不過半徑很小，預估要很接近中心眼牆才會有強風豪雨的感受，未來似乎也沒有很好的條件可以讓它的範圍擴大，有可能會維持一個強但是小的型態逐漸靠近台灣附近。

吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」提到，氣象局最新路徑潛勢預測圖顯示，璨樹由於通過海洋熱含量（OHC）高的海域，今晨已快速增強為中度颱風，並將持續增強至中颱上限，是否會跨過強颱的門檻？機率不能排除。

至於今年第13號輕度颱風康森，黃恩鴻指出，它目前仍在菲律賓群島中間，未來進到南海有稍微增強空間，接著朝西北西進到陸地，基本上對台灣沒影響。

▼最新璨樹颱風路徑潛勢預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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