主動脈剝離非罕見疾病　專家認為與疫苗接種不良反應無相關

▲各家疫苗廠牌設計各自有優劣點，對比國內之前施打的AZ疫苗、莫德納疫苗後的死亡通報數，高端疫苗佔0.0011%仍是最低。（圖／高端疫苗提供，下同）

生活中心／綜合報導

國產高端疫苗8月23日開打至今，出現4例施打後通報死亡案例，目前已知有1例應是吸毒所致，另有2例研判死因為主動脈剝離合併心包填塞，所引發的心因性休克，初步排除與施打疫苗有直接關聯性。

振興醫院心臟血管內科主治醫師黃建龍針對這一事件表示，學界目前普遍不認為主動脈剝離和接種疫苗有關連性，且主動脈剝離通常有潛在原因與病史，會打疫苗之後發生，只能說剛好在此時發作，兩者不一定有致病因果關係。

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台灣每年約有近2000人發生主動脈剝離，年齡常見於40歲到70歲間，有超過50%與遺傳有關，且有家族病史的患者，好發年紀有更年輕趨勢，尤以像是陸姓作家急性主動脈剝離猝死，每年全國發生率估計至少在兩百例以上，並非罕見。

▲高端疫苗總經理陳燦堅。

有鑑近日藍營和特定媒體帶頭群起高喊停打高端疫苗，前台大感染科醫師林氏璧發言感慨，原以為經過六月施打AZ猝死之亂後，台灣民眾和媒體該知道怎麼解讀不良反應事件了；沒想到他錯了，很多人根本不懂然後散布恐懼。

林氏璧希望大家要明白，大量疫苗施打之下，一定還會陸續傳出死亡案例，還是會有各式各樣的不良反應；但他表示若是疫苗引起的猝死，主要的原因應該是引起嚴重過敏性休克，而這絕大多數都是發生在注射完半小時內發生的，若是未知副作用引起猝死，科學上不能說完全不可能，但機率應該是極低，要大家用科學方法解讀因果關係。

全球預防新冠肺炎(COVID-19)各家疫苗廠牌設計各自有優劣點，有不少民眾選高端疫苗，就是因為傳統蛋白質疫苗安全性高與副作用小；這兩天不少人以放大鏡來檢視高端疫苗開打後傳出的不良反應，但對比國內之前施打的AZ疫苗、莫德納疫苗後的死亡通報數，有543人在施打AZ疫苗後死亡，佔比例0.0084%； 124人施打莫德納後死亡，佔比0.0034%，高端疫苗4死，佔0.0011%仍是最低。

許多專家也一再強調，高端疫苗是技轉自美國國衛院（NIH）的基因重組S-2P棘蛋白技術，利用病毒蛋白質刺激人體免疫反應，尤其對年輕世代，還是比較讓人放心。

媒體人林建煉也在臉書貼文，提出各種意外和疫苗造成的相關死亡率，表示騎車、走路發生意外致死率都比注射疫苗來得高，雖然些許疫苗造成不適甚或死亡的案例難免，但權衡利弊，高端相對AZ、默德納還是安全許多，除了有嚴重慢性病症者，得先諮詢醫師評估之外，要大家趕緊接種疫苗。

▲媒體人林建煉臉書貼文。