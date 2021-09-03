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只有1天！超商「美式、拿鐵買6送6」　加碼罐裝咖啡、鬆餅也有優惠

▲▼全家咖啡買1送1。（圖／業者提供）

▲全家好咖日來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

先囤再說！又等來全家每月限時1天的「好咖日」了，這個月有「單品美式、單品拿鐵買6送6」，不限冷熱且開放寄杯，更加碼罐裝咖啡買6送6，以及首度出現的指定鬆餅系列買6送3，6日上午10時準時開搶。另，也要把握小7今（3）日最後一天的哈根達斯聯名冰沙買1送1、4大咖啡飲品第2杯半價優惠。

▲▼全家罐裝咖啡。（圖／業者提供）

▲▼這個月還有罐裝咖啡、極鬆餅優惠。

▲▼全家極鬆餅。（圖／業者提供）

全家本月限定好咖日祭出「中杯單品美式、拿鐵買6送6」、「罐裝咖啡（咖啡拿鐵、盧安達黑咖啡）買6送6」、「極鬆餅系列買6送3」共3大限定優惠，6日上午10時起可透過全家APP中的「隨買跨店取」購買，單品咖啡每位會員限購2組，，且開放寄杯、冷熱互換；罐裝咖啡同樣每人限購2組；極鬆餅限量3000組，每位會員限購1組，通通須在11月30日前兌換完畢。

▲▼7-11咖啡 。（圖／7-11提供）

▲把握小7最後一天限時冰沙、咖啡優惠。

另，7-11今（3）日也有最後一天「哈根達斯聯名冰沙買1送1」，可任選果仁咖啡冰沙或莓好拿鐵冰沙，以及CITY系列4大指定商品「任選第2杯半價」優惠，包含特大杯美式、現萃茶、風味飲品以及珍珠飲品系列，把握機會喝。

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