　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

巨型公仔存錢筒、追劇泡麵碗太Q！超商最新「小小兵集點」來了

▲▼全家最新小小兵集點活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲超商最新小小兵集點來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

因為疫情宅在家悶壞了嗎？這時候就靠無厘頭又搞怪的小小兵來療癒心情吧！超商第2波「小小兵」終於登場，這次一共網羅了8款實用又能抗無聊的居家小物，首推巨型的「蘿蔔款存錢筒」，光是外型就讓人秒融化，超級欠收，還有附有可愛碗蓋的「小小兵泡麵碗」、在家就能DIY的刨冰機，通通一次擁有，9月8日起至10月5日開放限時集點加價換。

▲▼全家最新小小兵集點活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼巨型小小兵存錢筒、泡麵碗超Q。

▲▼全家最新小小兵集點活動。（圖／記者蕭筠攝）

全家「小小兵Chill一夏」集點活動第2波來了，以「居家HOME趴」、「外出放電」2大主題搜集8大實用小物，其中，居家療癒系列激推以人氣角色Bob設計的「小小兵蘿蔔款存錢筒」，是透過背部投入零錢，存滿後還可直接由頭部掀開輕鬆取出，可愛到不行，以及這款擁有可愛碗蓋的「小小兵泡麵碗」，還特別設計手把方便拿取、不易燙手，和親子同樂必備「小小兵刨冰機」，通通超欠收。

▲▼全家最新小小兵集點活動。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼超可愛吹泡泡瓶以及4款小小兵包款。

▲▼全家最新小小兵集點活動。（圖／記者蕭筠攝）

外出系列則有3款不同角色、表情的「小小兵泡泡瓶」，以及4款小小兵包款，包括後背包、單肩包、側背包和零錢包都有，9月8日上午10時起至10月5日開放集點加價兌換，鐵粉別錯過。 

▲▼7-11最新集點。（圖／業者提供）

▲7-11同步推出最新家電廚具集點活動。（圖／業者提供）

另，7-11也宣布自9月8日下午起推出最新「德國精品WOLL粉戀食光集點送」活動，以櫻花粉、薄荷綠為主題祭出11款少女心十足的夢幻粉嫩家電廚具，像是有「20公分木柄不沾煎鍋」、「觸控式電磁爐」、「雙槽烤麵包機」、「觸控式智能氣炸鍋」等，光是粉嫩色系就瞬間被收服，婆媽們可要先筆記。

【你可能也想看】

►現賺6塊雞塊餐！「麥當勞APP」改版上線了　3大新功能怎麼用快看
►連13天揪團喝爆！CoCo「奶茶三兄弟、星空葡萄買1送1」
►變胖了！全家超Q「胖胖霜淇淋」新登場　全台只有30門市吃得到

►我們的美麗就用白紙黑字寫下

►電烤盤激殺2折！中秋爽吃減油烤肉

ET快訊
快訊／午後雷雨開炸　11縣市大雨特報
陳時中：高度懷疑是Delta！　同班同學和家人全集中檢疫14
快訊／陳時中宣布：桃園即日起「強化二級警戒」
長榮機師與小孩染疫！均執飛澳洲航班　接觸者匡列116人
快訊／防Delta破口！即起機組員返台「居檢5天」　打完2劑
快訊／今日新增2本土、4境外！　機師確診
LIVE／機師小孩確診全校停課　陳時中最新說明
快訊／黃捷打高端突收2恐嚇信　遭嗆「蠢母豬」內容曝
鹿港阿北靠種植擁上億身家！　一夕之間破產
快訊／紐西蘭驚爆恐攻！男子商場刺傷6人　警連開8槍擊斃畫面曝
8歲孫女罹關節炎失蹤！阿嬤靠「信仰治療」帶走　延誤就醫後果曝
快訊／機師小孩確診已上課2天！　全校PCR停課14天
陳其邁邀韓國瑜回高雄！　遭拒絕理由曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

巨型公仔存錢筒、追劇泡麵碗太Q！超商最新「小小兵集點」來了

天之驕女飯店總經理　原來是靠「這一味」維持身材！

【廣編】Ksolite 乾洗手潔淨露　「淨護香隨」美麗心上市

永續新時尚！中秋禮盒用整顆鳳梨做成

西門町最後一間肯德基收了！業者回應：商圈調整，將持續拓展店面

只有1天！超商「美式、拿鐵買6送6」　加碼罐裝咖啡、鬆餅也有優惠

全新革命進化！最新4DFWD科技中底結合3D列印與大數據分析　讓你上腳自帶推進力

搶攻在家烤肉！全聯祭出69折、滿500送300　中秋超市優惠一次看

買超商咖啡「免費吃麵包」！還有獨家4款聯名冰　第2件10元開吃

疫情期精品消費成長嚇人！　SOGO復興大改裝搶五倍券商機

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

老婆迷上挖水果！小孩吃水梨球 老公吃挖剩「廚餘」網：是藝術品

王思佳女兒「超奢華滿月禮」曝光！ 「浮誇躺88萬高檔名牌」網全看傻

保時捷閃3下切車道、跨越槽化線 「3違規行為被拍下檢舉」挨罰9000

盧廣仲「神隱5天發聲了」！親上火線回留言　《Reality》原唱聽完《刻在》：這是首好歌

紅燈倒數8秒！2騎士等不及偷跑 下秒警鳴笛攔下網笑：一件雙罰

巨型公仔存錢筒、追劇泡麵碗太Q！超商最新「小小兵集點」來了

天之驕女飯店總經理　原來是靠「這一味」維持身材！

【廣編】Ksolite 乾洗手潔淨露　「淨護香隨」美麗心上市

永續新時尚！中秋禮盒用整顆鳳梨做成

西門町最後一間肯德基收了！業者回應：商圈調整，將持續拓展店面

只有1天！超商「美式、拿鐵買6送6」　加碼罐裝咖啡、鬆餅也有優惠

全新革命進化！最新4DFWD科技中底結合3D列印與大數據分析　讓你上腳自帶推進力

搶攻在家烤肉！全聯祭出69折、滿500送300　中秋超市優惠一次看

買超商咖啡「免費吃麵包」！還有獨家4款聯名冰　第2件10元開吃

疫情期精品消費成長嚇人！　SOGO復興大改裝搶五倍券商機

日本計畫再捐AZ疫苗給台灣　陳時中：造冊給在台日本朋友施打

北科附工生「中午Call外送」躲疫情　家長轟：早知確診還放人進校

快訊／午後雷雨開炸！新北等「11縣市大雨特報」

他含愧舉槍自盡軍方立碑永誌　雲林濁水溪畔有洋蔥

接《神廚賽恩師》「主持功力遭質疑」　納豆入圍金鐘先謝「這個人要用我」

長榮機師兒染疫！同班集中檢疫14天　同學家人也要隔離

2長榮機師、1小孩高度懷疑Delta　桃園即起至9／9「強化二級警戒」

趙少康請命「拿下口罩播新聞」　要求陳時中解除無理規定

林暉盛先發4.1局失2分　陳聖平貢獻打點

半夜又吃得到！一蘭拉麵台北本店恢復24小時營業　別館只到凌晨4點

素食妹闖農地「解放16隻兔子」　被攻擊全身血...害死90隻幼兔

消費熱門新聞

超商「咖啡買6送6」只有1天！

直男用心給「儀式感」讓女友傻眼

adidas 4DFWD讓你上腳自帶推進力

美式賣場口碑爆棚洗碗精補貨首特價

還有2天！超商哈根達斯冰沙買1送1

搶攻開學！肯德基週五早餐49元

全聯烤肉祭出69折　中秋超市優惠一次看

西門町最後一間肯德基收了！業者回應

限時7天！爽喝超商咖啡「第2杯10元」

天之驕女飯店總經理　靠「這一味」維持身材

「麥當勞APP」改版上線現賺6塊雞塊餐

只到9/7！買超商咖啡「免費吃麵包」

八千元「長野麝香葡萄」民眾搶買

蘿蔔存錢筒太Q！超商最新「小小兵集點」來了

更多熱門

相關新聞

超商「咖啡買6送6」只有1天！

超商「咖啡買6送6」只有1天！

先囤再說！又等來全家每月限時1天的「好咖日」了，這個月有「單品美式、單品拿鐵買6送6」，不限冷熱且開放寄杯，更加碼罐裝咖啡買6送6，以及首度出現的指定鬆餅系列買6送3，6日上午10時準時開搶。另，也要把握小7今（3）日最後一天的哈根達斯聯名冰沙買1送1、4大咖啡飲品第2杯半價優惠。

中秋限定「貓咪起司蛋糕」超商開賣

中秋限定「貓咪起司蛋糕」超商開賣

超商最新5款燒肉好料加10元爽喝咖啡

超商最新5款燒肉好料加10元爽喝咖啡

限時7天！爽喝超商咖啡「第2杯10元」

限時7天！爽喝超商咖啡「第2杯10元」

「漢堡王 x Pocky」巧克力聖代開吃

「漢堡王 x Pocky」巧克力聖代開吃

關鍵字：

超商小小兵集點全家7-11

讀者迴響

熱門新聞

印度神童預言　經濟復甦日要來了

23到28歲限定！AZ「加開場」上午10點開搶

祖孫失聯第6天　家屬告阿嬤「略誘罪」原因曝

印度神童再預言！「回歸正常生活」時間點曝

不到2.4萬就可入手！　iPhone 13四款機型台灣售價曝光

長榮機師突破性感染！小孩「上課2天」也確診…校方緊急停課

外送員3個月只休1天　衝3706單賺破66萬元

快訊／桃園「北科附工」2154名師生緊急PCR

知名Coser控訴「也被Gino勁宥性侵」！羞愧不敢聲張

不雅片瘋傳　重機女神億萬身家起底

19歲童星失蹤⋯三天後成冰冷遺體

頭獎毀了我！10億得主散財做善事淒涼過世

即／嬤帶8歲孫女去阿里山　最後身影曝

大學重讀「想念什麼」？網秒點「這科系」

北部大學校花學霸癡戀教授　私密照轟炸求愛18年

更多

最夯影音

更多
阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃

阿婆車禍！喊「我沒事」騎車離去 到案稱急著巡田水...警：涉肇逃
日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

日本男登山被迷路「蜜熊」黏上 爬肩撒嬌超親人...他急護送下山

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

美女老師手染霍格華茲「錄取信」蓋獨特封蠟...開學要戴分類帽！

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

婦仇者廚房？豆皮煎到爛糊、黏鍋 「五花肉沒退冰就煎」網笑：洗衣板

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

露營40%燙傷！愛女烙「煎熬傷疤」　換藥痛苦哀號...媽忍淚：無法彌補

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面