巨型公仔存錢筒、追劇泡麵碗太Q！超商最新「小小兵集點」來了

▲超商最新小小兵集點來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

因為疫情宅在家悶壞了嗎？這時候就靠無厘頭又搞怪的小小兵來療癒心情吧！超商第2波「小小兵」終於登場，這次一共網羅了8款實用又能抗無聊的居家小物，首推巨型的「蘿蔔款存錢筒」，光是外型就讓人秒融化，超級欠收，還有附有可愛碗蓋的「小小兵泡麵碗」、在家就能DIY的刨冰機，通通一次擁有，9月8日起至10月5日開放限時集點加價換。

▲▼巨型小小兵存錢筒、泡麵碗超Q。



全家「小小兵Chill一夏」集點活動第2波來了，以「居家HOME趴」、「外出放電」2大主題搜集8大實用小物，其中，居家療癒系列激推以人氣角色Bob設計的「小小兵蘿蔔款存錢筒」，是透過背部投入零錢，存滿後還可直接由頭部掀開輕鬆取出，可愛到不行，以及這款擁有可愛碗蓋的「小小兵泡麵碗」，還特別設計手把方便拿取、不易燙手，和親子同樂必備「小小兵刨冰機」，通通超欠收。

▲▼超可愛吹泡泡瓶以及4款小小兵包款。



外出系列則有3款不同角色、表情的「小小兵泡泡瓶」，以及4款小小兵包款，包括後背包、單肩包、側背包和零錢包都有，9月8日上午10時起至10月5日開放集點加價兌換，鐵粉別錯過。

▲7-11同步推出最新家電廚具集點活動。（圖／業者提供）

另，7-11也宣布自9月8日下午起推出最新「德國精品WOLL粉戀食光集點送」活動，以櫻花粉、薄荷綠為主題祭出11款少女心十足的夢幻粉嫩家電廚具，像是有「20公分木柄不沾煎鍋」、「觸控式電磁爐」、「雙槽烤麵包機」、「觸控式智能氣炸鍋」等，光是粉嫩色系就瞬間被收服，婆媽們可要先筆記。

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