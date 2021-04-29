買了超夯的咖啡球卻意外解鎖兒子的隱藏技能　媽媽曬完衣餐桌突現「大人味鬆餅」哭笑不得

▲網友在FB社團《我愛全聯－好物老實說》中PO文表示自己買了西雅圖極品咖啡球，卻意外被兒子解鎖新用途。（圖／翻攝自FB，下同）

消費中心／綜合報導

現代人每天一杯咖啡已是常態，不管是上班前一杯提神，還是下午茶配甜點，又或是跟朋友小聚配咖啡，各種時候可以來上一杯，日前就有網友在FB社團《我愛全聯－好物老實說》內PO文分享自己的「咖啡球體驗」，網友表示看到全聯的西雅圖極品咖啡球正在特價，於是原味跟焦糖瑪奇朵兩種口味各買一包回家嚐鮮，卻因為兒子的逗趣行為意外造成笑點，還釣出更多網友留言回覆「隱藏版喝法」。

近日FB社團《我愛全聯－好物老實說》內有網友PO文表示：「昨天看到有特價試了這款咖啡球（西雅圖極品咖啡球），看架上剛好有兩種口味就各買一包，結果買回來泡水喝，覺得很普通啊⋯⋯有人喝過嗎⋯⋯後來換牛奶加才驚為天人，超好喝！原來是我選錯配角了哈哈哈哈，推薦如果有買這款一定要加牛奶，天氣熱消暑很方便。」網友紛紛留言「這款不錯，老公上週有買回來，咖啡味很足！」、「這認真好喝」、「比較喜歡焦糖口味，甜味很夠」、「加牛奶加冰塊，冰拿鐵超好喝」、「我都直接拿空瓶子加冰水倒進去，超方便的！」還有網友分享自己的隱藏版喝法「我週末去採購也有買，加豆漿跟牛奶變成豆漿拿鐵」。

但由於咖啡球外觀小巧，兒子經常與奶精球搞混，鬧出不少笑話之外還解鎖了更多用途，「然後我家小兒一直搞錯奶精跟咖啡球，今天吃小點心茶凍跟鬆餅，我跑去曬衣服，結果回來看⋯⋯怎麼把咖啡球加進去了！！！本想我的點心毀了⋯⋯結果意外變大人味鬆餅⋯⋯。」原PO好氣又好笑之餘，更向廣大網友們求救「小朋友到現在還是分不清楚，這該怎麼教啦，老公講完再問一次他還是不會。」

▲小朋友的趣味舉動讓網友們紛紛歪樓。

小朋友的趣味行為讓留言瞬間歪樓「媽媽平常是不是待小孩不佳，被整了」、「小朋友好棒耶，自製咖啡鬆餅！！！小小廚師」、「再加上奶精就變拿鐵茶凍啦」、「想吃弟弟做的咖啡凍」、「咖啡球配水＝黑咖啡，咖啡球配奶＝冰拿鐵，咖啡球配茶凍＝咖啡凍」，也有同為天涯淪落人的網友回覆「我家小寶也會搞錯鹽巴罐跟糖罐」，讓原PO哭笑不得表示「對他們來說都一樣」。搞笑之餘，還是有社員們認真回覆給原PO建議「以後就說白的＝奶精就好啊」、「要寫注音牌子啦，ㄋㄞˇ ㄐㄧㄥ」。

西雅圖極品咖啡球有「原味」與「焦糖瑪奇朵」兩種口味，經過小朋友天真的「無心插柳」，又解鎖更多咖啡球用途，想來份充滿咖啡香氣的「大人味鬆餅」也沒問題！全聯福利中心西雅圖極品咖啡球即日起至5/6特價第二件5折，想發揮創意創造出專屬的咖啡口味，先來全聯帶兩包西雅圖極品咖啡球回家慢慢try，解鎖咖啡技能就趁現在。