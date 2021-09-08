網路插畫家也好奇的問題！社會住宅「線上論壇」網友湧入直播讚聲：一直蓋就對了

生活中心／綜合報導

人氣插畫家菜朝經常以逗趣的插畫與時事討論，引起不少年輕人共鳴，近日他也在網路上聊到他瀏覽租屋網站的感想，「各大租屋網的房源租金普遍都偏高，租金便宜的屋況又不是很好，很難達到適合居住的品質……」看過一輪後，讓他想起前陣子討論度很高的社會住宅，雖然過去受到不少討論與抨擊，但近來在了解後也讓菜朝看到不同面向，他發現，「臺北市政府近年除了大力興辦社會住宅，也很在意住戶的使用意見。」這讓他也好奇詢問網友，「你們覺得，如果要選擇社會住宅，哪些事你們最注重的呢？」話題一開，討論迅速熱烈起來，「生活機能便利，隔音佳，有好鄰居」、「鄰近市場，交通方便還要有大窗戶」，也有網友提出，「審查嚴格把關然後價格便宜一點，不要參考市價」

隨著房價持續起漲，已發展超過10年的社會住宅運動，今日仍有不少需要政府部門以及民間團體溝通深省的規劃。自從2020年11月的明倫社宅引起大規模討論，臺北市政府也開始重新省思，社會住宅的規劃該如何修正，該如何提供租得起的社會住宅。

為讓社會住宅推行更完善，北市府都發局與OURs 都市改革組織，於今年5月初參訪興隆 D2、青年一期社宅，並且邀請該基地的建築師團隊、第一線的物管人員、專家學者合作「社會住宅微旅行」，深入參觀社宅各房型的居住空間，以及空中跑道、屋頂農園、閱覽室、停車場等公共空間，建築師也在一旁解說當初的設計考量，讓住戶與其他成員更加理解最初的細緻規劃理念。結束參訪後，「社會住宅微旅行」成員再與公部門及最重要的住戶群進行「五方對談」，住戶除了分享搬入社宅後、開始注重生活品質、感受友善社區氛圍的改變，也將未來期待可再精進的建議，提供公部門納入以後規劃的參考。

緊接著，依據此次討論熱烈的議題，7月份也再次舉辦「居住單元」、「公共生活」和「興辦營運」3場焦點座談。會談中以5月蒐羅的住戶意見，請來專家學者、民間代表以及建築師團隊進行更聚焦的討論，例如初期為了保障住戶生活質感與空間分配，北市府在東明社宅後以「一房型」提供給佔比較多的小家庭入住。然而民眾與專家學者皆指出，近年北漂唸書就業的民眾愈來愈多，人們的居住需求也逐漸以經濟實惠、坪效較高的「套房」為主。廣納眾人意見後，北市府都發局現已將「套房設計」納入下一階段社宅興建的規劃設計中。

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有鑒於「住屋生態」一直是臺北市的重要課題，北市府自103年即開始推動社會住宅計畫，將過去大家熟知的國宅逐步轉變成為社會住宅1.0，並積極以更多元的方式興辦。目前可申請承租社會住宅的對象，基本上須為年滿20歲的國民，在臺北市設有戶籍，或在北市就學就業、有居住需求者，再者，申請人與其配偶、戶籍內的直系親屬必須均無自住宅也無承租國宅、公營住宅與社會住宅。為保障弱勢，家庭年收入低於公告受理申請當年度本市百分之五十分位點家庭之平均所得，且所得總額平均分配全家人口，平均每人每月不超過本市最低生活費標準之三點五倍者，亦為資格條件。

為了避免社會住宅被貼上弱勢社區、影響房價等標籤，北市府近年也積極將社會住宅打造成可負擔以及兼具居住品質的新興住宅型態，由此邁向「社會住宅2.0」！如今人們對社會住宅的期待，不只是以合理價格承租一個落腳之地，公部門與設計單位現也將住戶間的交流互動納入考量，除了與時俱進新增公共服務，如托育、日照等社福機制以及無障礙空間規劃，瞄準住戶多元需求；管理方面也將人們在乎的節能、防災等，以智能技術給予住戶一個安心的生活環境。在得到社會對於現今社宅規劃不同聲音與意見後，北市府都發局現階段也持續往「社會住宅3.0」前進，期待未來社宅的各房型坪數能拿捏得更為精準，確保符合民眾的生活需求以及對租金行情的期待，目前租金訂定過程也會送進臺北市住宅審議會審議，希望在政府、民團、學者三方把關下，讓民眾最在意的租金能有更加嚴謹完善的標準，逐步實現居住正義的理念。

▲臺北市社會住宅轉變三階段 （圖／ETtoday製表）

8/31（二）北市府亦於線上舉辦「臺北市可負擔社會住宅規劃與設計」發表論壇，論壇邀請多位規劃設計建築師、物業管理專家、學界等專家代表以及民間團體，交換彼此對於社宅未來下一步發展的研究報告與具體意見。論壇一開始便由都發局代表羅世譽副局長，針對前期活動蒐集到的意見與回饋以及長期以來民眾對於社宅的指教進行說明。羅世譽代表北市府誠懇表示，「目前關於『臺北市可負擔的社會住宅規劃與設計』，近期舉辦的微旅行、講座等，皆圍繞在設計以及住戶使用後的評估，我們明白一路以來承載大家的期待，因此在實踐的過程中還是要藉由這些活動蒐集反應、進行反省，讓未來社宅品質與體驗更加提升、公設更活化、讓人與人的互動更為密切，進一步達到城市美學、居住正義的目標。」

後續亦有專家分別就各自專業，針對建築設計、物管服務發表「如何在民眾可負擔的成本內做最好之設計」的觀點，亦提出在原物料、人力成本齊漲下，如何在節流與合宜房租之間取得平衡等研究。民間團體代表「崔媽媽基金會」也整理出許多民眾更進一步的期待，包括期待弱勢照顧優先、溝通對住戶來說真正實用的物管與設施設備等。由於論壇採全程線上直播方式，同時間也湧入不少網友討論，留言中不難發現，多數期待的面向仍是租金與升級的坪效以及建材傢俱的使用體驗，也有不少網友期待未來能因應長照需求串連社福部門資源，落實社會住宅的居住正義。

期待透過此次論壇以及前期座談會，不斷地交叉討論與溝通，讓公部門與設計管理單位更了解民眾對於居住環境的實際需求，也讓民眾深切了解政府現行對於社宅規劃的省思與改變，激盪出更盡善盡美的理想居住環境。



▲臺北市社會住宅申請方式 （圖／ETtoday製表）