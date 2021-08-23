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「安居才是一切根本！」台北市與NGO合作連結社福與住宅資源　協助都會中甘苦人脫離惡性循環

▲▼台北市,經濟弱勢,社會住宅,居住正義。（圖／ETtoday製表、資料照、翻攝自我是台北人）

▲台北市政府針對弱勢族群提供多項補助，讓人人都能在台北住得安心。（圖／ETtoday製表）

生活中心／台北報導

「台北居，大不易？」台北市為台灣首都，「生活步調快」、「消費高」已經成為外縣市的人對這座城市的印象，一般人要能在台北市租屋、買房並不容易，想要在台北有個舒適的落腳處，對上班族來說可能都會是不小的負擔，更遑論弱勢族群，除了經濟問題外，還可能因為特定身分而導致租屋困難。台北市社會局長周榆修表示，台北市政府特別重視經濟弱勢與社會弱勢族群，經濟弱勢可分為低收入戶及中低收入戶兩類，目前台北市的低收入戶跟中低收入戶總數約三萬一千多戶、比例約為8:2；社會弱勢則有老年人、身障者、街友、特殊境遇家庭和原住民⋯⋯等，而台北市政府針對「住不起」、「租不起」的經濟弱勢族群和社會弱勢族群也提供多項協助，讓每一個有居住需求的人都能「安居台北」。

▲▼台北市,房價,新光三越,房地產,中山北路。（圖／記者季相儒攝）

▲在台北市租屋、買房大不易，不只是許多上班族的心聲、更是弱勢族群們不敢期待的願望。（圖／資料照，記者季相儒攝）

周榆修指出，經濟弱勢及社會弱勢者不容易找到合適的居住地點，但「安居樂業」首先要能「住得安穩」，如果沒有合適的居住地點，久而久之容易產生家庭面跟社會面上的問題，更會導致惡性循環，因此首要目標是先解決經濟弱勢及社會弱勢族群「住的問題」，而台北市政府有責任提供資源並透過政策分配，如：國宅、社宅及各項補貼，協助弱勢族群扭轉這樣的惡性循環。在租金補貼的部分，除了配合中央租金補貼額度3,000元至8,000元外，台北市另加碼至11,000元，針對不易租屋之特定身分者（如：身障者、原住民、低收入戶），也提供特定租金補貼，身障者租金補貼每坪最高330元、都市原住民家庭租金補貼4000～8500元、低收入戶租金補貼1500元。

▲▼台北市,經濟弱勢,社會住宅,居住正義。（圖／ETtoday製表、資料照、翻攝自我是台北人）

▲台北市政府與民間NGO團體合作成立社福資源平台，做為管理機關與社福機構的溝通媒介。（圖／ETtoday製表）

為讓政策更有彈性、針對弱勢族群提供更多元的協助，台北市引進民間NGO及NPO團體成立居住與社福合作平台，推動「NGO承租社會住宅」，讓弱勢族群租的不只是房子，而是「安居樂業」的想像跟生活，「大政府時代已過去。」周榆修指出：「結合民間力量，可以更即時、更多元、更有彈性。」打造社福資源合作的平台，將社福照顧引進社區、橫向連結，並做為管理機關與社福機構的溝通媒介，而非只是提供一個中繼的居住資源，更希望能慢慢轉型成長期居住的保障，「用公部門的政策優勢結合民間團體的能量，在合於法規的前提下做出最大的彈性。」

周榆修說明，現在「居住」不再只是單純的「居住」，尤其是社會住宅，時代在改變，住宅不應該被標籤化，「一般戶和弱勢戶如何共融很重要。」透過NGO承租社會住宅，除了可以連結社福與住宅資源外，也能依區域需求提供弱勢戶居住場所，更可以提供在地化服務管理，搭配中繼居住服務計畫。「尤其一般社宅都是家戶，NGO可以轉租為單人弱勢戶，打破家戶單位承租的限制，空間運用更有彈性。」而周榆修表示，針對較多弱勢需求的萬華區，也將於今年底到明年初開始先試辦NGO承租社會住宅。

▲▼台北市,經濟弱勢,社會住宅,居住正義。（圖／ETtoday製表、資料照、翻攝自我是台北人）

▲台北市政府引進NGO承租社宅，改善弱勢住戶困境，將於年底開始試辦。（圖／翻攝自Humans of Taipei 我是台北人

對於資訊的查詢及需求協助，周榆修更強調：「台北市政府幾乎是把所有能用的載體都用上了。」對於低收入戶、中低收入戶、獨居、獨老、身障、單親等社會弱勢及經濟弱勢族群，確認身分後就會提供相關福利簡介，住宅補貼、修繕等協助都有清楚說明，除此之外也印製單張宣導，網路上也有建置相關資訊，能滿足不同族群的需求，若需要更直接的諮詢，也可以直接前往各區域的社福中心，由社工直接說明，「可以說是佈下最綿密的服務網了。」

8/27台北市政府將舉辦「台北市弱勢居住資源開拓與展望」座談會，想了解台北市提供了哪些弱勢族群「居的保障」，也能直接參與線上座談會，讓台北真正落實，成為一個無論經濟能力、社會地位高低都能「安居樂業」的所在。

2021居住正義2.0系列論壇►https://bit.ly/3k7BYlH

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關鍵字：

台北市經濟弱勢社會住宅居住正義

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