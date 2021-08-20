鐵粉敲碗敲到手痠！「TOMICA聯名口罩」大人版終於開賣「一次五款」大走時尚潮流風

▲終於迎來大人版本的「TOMICA小車車平面口罩」，現在完整推出3種尺寸！（圖／康丞口罩提供，下同）

消費中心／綜合報導

微解封以後，終於可以邁出家門透透氣，新買的夏裝也可以登場兼拍照打卡了！熱愛幫寶貝治裝的爸媽也火力全開，除了一應俱全的上衣和下著，現在就連出門必備的口罩，也一躍成為「#ootd」的必列項目，著迷幫自己與孩子搭配親子裝的大人，更不會放過同系列的時尚親子口罩。

不久前「小朋友的天菜」TOMICA小車車的繽紛圖案躍上口罩，取得TOMICA聯名授權的康丞口罩更是特別推出兒童/幼幼2種尺寸，讓家裡的大小童都能戴到帥氣可愛的樣式，出門走路也有風，再也不怕有人落單哭鬧，果然甫上市就引來許多爸媽趕緊下單搶貨！不少爸媽也發現，「現在要孩子戴口罩終於不用三催四請了，聽到要出門就乖得跟什麼一樣，馬上戴起口罩，超級自動自發！」都怪TOMICA小汽車在孩子們的小圈圈裡早已奠定神聖不敗地位，其實不只小孩瘋狂，許多爸媽也想跟寶貝一起戴TOMICA口罩「曬親情」，熱愛搜集公仔、模型的大人們，更是敲碗已久，對廠商熱切直呼，「每天看寶貝兒子的口罩，害媽媽我也想一起戴一對的了！」、「跪求大人款」、「TOMICA超潮，我們鐵粉也想戴啊」、「不要忘記對TOMICA也貢獻很多的成年人啊！」

▲▼童趣可愛的「TOMICA小車車平面口罩」讓大人也狂敲碗，希望廠商推出大人尺寸。

事實上在推出兒童/幼幼版以前，康丞口罩早就開始一波大人版口罩的規劃，如今終於將開賣日訂在8/20（五）！對比兒童/幼幼版本較粉嫩且童趣的圖案設計，成人版的TOMICA聯名口罩走的是成熟時尚風，一共5款設計，從品牌文字與小車的簡約時尚、強調多元車款的繽紛時尚，再到盒裝設計的經典時尚，一次滿足熱愛不同設計面向的成人粉絲！

▲▼鐵粉久等的「TOMICA大人版平面口罩」一次推出5款，簡約時尚設計還點綴著溫暖童心。

更吸睛的是，口罩外盒的設計儼然就是TOMICA小汽車紙盒的放大版，甚至仔細的印上經典「トミカ」字樣logo、品名及編號等，即使不是鐵粉，身為質感控的大人們，入手後也都捨不得拆開，更別提搜集TOMICA小汽車的狂熱者，真正體會到「小孩子才做選擇」、身為大人當然「全都要」的心情。別具收藏價值的平面口罩一次收好收滿，為家中的TOMICA小汽車蒐藏帶來全新夥伴。

▲印有「トミカ」字樣logo及口罩編號，大大提升這款聯名口罩的收藏價值。

終於迎來大人版本的「TOMICA小車車平面口罩」，現在完整地推出三種尺寸：17.5*9.5cm （成人適用）一盒20片，售價379元，14.5*9.5cm（5～10歲兒童與小臉適用）及12.5*7.5cm（30個月以上～5歲幼兒適用），一盒30片，售價299元。目前兒童/幼幼版持續穩定供貨，大人版本則在8/20（五）於小三美日、mstore及康丞官網正式開賣。屆時勢必不只想和寶貝大玩親子穿搭的爸媽準時搶翻，TOMICA小汽車鐵粉的掃貨力也不可小覷，不禁讓人期待近期街頭即將冒出、童趣又時尚的TOMICA小汽車風景。

康丞官網：https://pse.is/3lgh5w

小三美日：https://pse.is/3ltjwk

mstore：https://pse.is/3l654q