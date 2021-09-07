不解北市確診孕婦為何曾拒篩　林靜儀：孕婦染疫死亡率更高

▲醫師林靜儀。（圖／記者蔣婕妤攝）



記者杜冠霖／台北報導

今北市新增一例確診個案，該個案的先生6月已染疫，但因當時懷孕，抗拒做PCR，而這次因為懷孕期滿要生產，到醫院採檢後確診。對此，醫師林靜儀質疑，不能理解為什麼會有「因為是孕婦所以拒絕PCR」這個理由，尤其密切接觸者已經確診。

林靜儀7日在臉書發文表示，根據婦產科醫學會5月份的指引，目前證據顯示孕婦感染SARS-CoV2較一般同齡者有較高的死亡率，需插管及進加護病房、使用葉克膜的比例，「她的先生確診，然後她拒絕PCR就算了？」

林靜儀指出，當時是6月，這個孕婦卻到8月要生產了「才」檢查出來是「殘陽」，請問她6月因先生確診居隔之後，到8月去分娩之前都沒有產檢嗎？假設如柯文哲所說她是被先生傳染過的殘陽，「那從當時到現在超過一個半月的Ct值32，七月和八月產檢時的Ct值多少？」

林靜儀表示，自己只能慶幸這位產婦當時感染沒事，「但這段時間她產檢的診所、同時產檢的孕婦，我們是該欽佩他們防疫做得滴水不漏，還是替他們和他們的家人捏把冷汗？」

對於該個案，柯文哲指出，該個案為北投個案，其因懷孕到院檢查確診，Ct值30，判定為「殘陽」，該個案先生6月6日已感染，但當時她懷孕，對做PCR抗拒而沒有做，先居家隔離，而這次因為懷孕期滿要生產，到醫院採檢結果PCR陽性確診。

柯文哲表示，不過經查該個案Ct32，所以臨床判定應該是「殘陽」，應當是感染過的病例，但拖很久，超過17天，Ct值大於30，「我們通常認為這案不會感染人，之後會在做抗體檢查。」

▼孕婦處理暫行指引。（圖／翻攝林靜儀臉書）

