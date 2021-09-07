台南學甲區宅港國小推展閱讀深耕教育　獲得教育部閱讀磐石獎

▲台南市學甲區宅港國小，長期推展閱讀深耕教育，獲得教育部2021年「閱讀磐石獎」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市學甲區宅港國小長期推展閱讀深耕教育，今年以「薩末漁庄飄書香、宅港囝仔愛閱讀」的主題方案，獲得教育部2021年度「閱讀磐石獎」，校長曾千純強調，希望展現如何於偏鄉小校中，透過閱讀提供孩子翻轉未來契機，將社區及家長的資源整合，拓展內外部資源的匯流，形成一個永續經營的閱讀環境與脈絡。

曾千純表示，宅港國小獲獎方案「薩末漁庄飄書香、宅港囝仔愛閱讀」，是以校訂課程「護濕地」、「慕慈恩」、「樂活漁」，從愛出發，讓身處薩末漁庄的宅港學生「愛上閱讀、巧思閱讀，創意閱讀」，並且採用多元模式檢測閱讀成效，從識字量測驗、閱讀理解測驗，讓學生從閱讀中獲得知識與智慧，活用知識，成為有能力的宅港人，開創美好的未來。

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曾千純說，偏鄉的孩子有太多學習不利的負面條件，學校的職責就是幫助這些孩子如何逆轉勝，因此積極擴大爭取閱讀軟硬體資源，解決偏鄉缺乏公共閱讀資源，文化刺激不足問題，並帶動社經背景較弱的家長，逐步重視閱讀，且願意參與、陪伴。爭取經費辦理相關閱讀活動，豐富學生閱讀，引發興趣，培養良好閱讀習慣。

曾千純強調，這項閱讀磐石計畫，將閱讀結合校訂課程，以學生熟悉的在地特色主題來進行發揮，包含三個主題「濕地」、「十二婆姐」、「虱目魚」，首先會進行繪本閱讀教學，濕地有「搬厝 入厝」繪本；十二婆姐有「十二婆姐陣」繪本；虱目魚有「虱目魚的故事」繪本，引導學生認識在地環境、文化及產業，師生共創閱讀奇蹟，也因此獲得教育部頒發「閱讀磐石獎」。

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