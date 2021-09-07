嫩人妻2度來敲門　大叔挨告性侵喊冤：她匯錢給我開房

▲曾男和人妻唱歌時嗆「我開房間的話，妳敢不敢來」，事後挨告性侵。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

曾姓男子被控去年底先是在旅館房內，性侵探訪的友人妻子，幾天後又在被害人登門理論時，再度性侵，曾男挨告後喊冤稱，從一開始就是被害人妻轉帳1千元要他去開房間，否認違反被害人意願，因監視器拍下的被害人妻2度進出畫面，看不出人妻遭受脅迫等情節，台北地檢署7日以罪嫌不足等理由，處分不起訴曾男。

據了解，提告的人妻年約20多歲，和丈夫從事3C商品買賣，因此認識了年長10多歲的買家曾姓男子，2020年底，人妻和丈夫、曾男等人一起到台北市西門町的KTV唱歌，隔天凌晨散會後，人妻喝酒醉，直接投宿附近飯店休息。

▲年輕人妻哭訴，不可能會喜歡一個年長10多歲身材又不好的男生。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap）

人妻指控，曾男在KTV時嗆她「我開房間的話，妳敢不敢來」，沒想到後來曾男真的傳來附近旅館房間號碼，她決定回以禮貌性的拜訪，因此離開酒醉丈夫，到曾男入住的旅館房間打招呼，卻遭曾男硬拉進房內性侵得逞。

人妻向辦案人員哭訴，丈夫認為她和曾男過從甚密，把她趕出家門，但她真的不可能看上年紀大又身材不好的曾男，一氣之下，跑去曾男的台北市中山區住處理論，沒想到又被曾男再次硬上，當時因為看到曾男家中有些奇怪的物品，她不知道是幹什麼用的，擔心會被曾男拿來對自己不利，所以只能忍著任由曾男逞慾。

▲曾男喊冤是人妻匯錢叫他去開房間的，絕無違反意願性侵。（示意圖／pakutaso）

曾男到案後則喊冤，坦承自己也有交往對象，但是與人妻兩情相悅發生過2次性關係，曾男並拿出銀行帳戶紀錄，強調在2人首次發生性關係那天，人妻曾匯款1000元給他，就是要讓他去開房間用的，他絕對沒有違反人妻意願。

檢警取得監視器畫面，發現人妻的確曾到曾男投宿旅館，由曾男到大門迎接回房，以及後來人妻獨自前往曾男住家的進出過程，都看不出人妻有遭受脅迫，或著擔心受怕等遭性侵的樣子，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴曾男。

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