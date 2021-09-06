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助朱雪璋偷渡　老婆陪伴逃亡過程曝！學長轉匯生活費遭起訴

斷人腳筋判6年定讞！朱雪璋落跑被通緝　大膽打卡「三峽墓園」曝行蹤

▲朱雪璋因重傷害案件遭判刑定讞後，不想坐牢而偷渡4個月就被遣送回台。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市光信里前里長朱雪璋因依重傷害遭判刑定讞後，一度潛逃大陸4個月後遭遣返，檢警循線追查，還原朱逃亡動線，發現朱妻吳佩樺曾一路陪伴朱在南部等待船隻偷渡，朱上岸後，由陳姓學長協助匯款80萬元工作生活費，台北地檢署偵查終結，6日依藏匿人犯等罪起訴陳姓學長，朱妻和其他協助偷渡的被告則移轉其他地檢署接手偵辦。

▲▼ 朱雪璋妻子吳珮樺涉藏匿人犯10萬交保，降保2萬。（圖／記者劉昌松攝）

▲朱雪璋妻子吳佩樺先前因涉嫌協助偷渡被拘提到案時掩面痛哭。（資料照／記者劉昌松攝）

朱雪璋自稱朱元璋第19代孫，與綽號「深海閻王」的王毓霖在2016年2月間相約比武，朱卻在道館埋伏20多人偷襲砍斷王的腳筋，最高法院2020年5月依重傷害罪判朱6年徒刑，判決定讞隔天，朱不想坐牢，和妻子吳佩樺企圖搭機離台遭海關攔下後人間蒸發。

原來朱得知自己被限制出境後，找上黃姓徒弟等人協助，租車南下躲避，朱雪璋和妻子就地租屋苦等約1個月，終於聯繫上願意協助偷渡的王姓船東、温船長，在6月間從高雄興達港搭舢舨出海，跳上台灣漁船再接駁大陸漁船，從廈門偷渡上岸。

▲▼朱雪璋押解返台 。（圖／記者李毓康攝）

▲朱雪璋2020年9月被押解返台入獄 。（資料照／記者李毓康攝）

檢警當時掌握朱雪璋行蹤後，同年9月就透過「兩岸共打」模式，將朱遣返回台發監，同時追查朱的逃亡路線，11月曾發動搜索拘捕行動，當時朱妻吳佩樺一度因籌不出保金，離開台北地檢署時在大批媒體前崩潰痛哭，檢察官調查後認為朱妻等人協助朱雪璋偷渡犯行不在台北市，申請移轉管轄，目前僅過程中協助轉匯生活費給朱的陳姓學長被依藏匿人犯等罪起訴。

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