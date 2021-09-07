阿里巴巴性侵案「最終結果」！上司確有猥褻女下屬：被拘15日

▲阿里巴巴集團北京總部大樓。（圖／資料圖）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸科技龍頭企業阿里巴巴女員工舉報遭上司及客戶灌酒性侵案，日前有了最新進展。6日深夜，濟南槐蔭檢察院對該案中的上司王姓男子實施的強制猥褻行為作出不構成犯罪、不批准逮捕決定。目前，警方已經依法終止針對該上司的偵查，僅處以治安拘留15日。

網友「江寧婆婆」根據通報分析指出，「通報的意思就是王有猥褻行為，但達不到刑法規定的犯罪行為，檢察院認為不夠罪，不批捕。雖不夠罪但已經是違法行為，而且是違法行為里很嚴重的了，所以公安機關轉處治安處罰，按照治安管理處罰法里關於猥褻的最重頂格處罰，15日治安拘留。」

對此，王男妻子李姓女士回應，「多次跑了省檢察院、省公安廳，現在確定不被批捕了，是否起訴周女，我要跟他商量一下再決定。」此前，李女在事件發生後，積極在網路為丈夫發聲，「我丈夫有錯但無罪，他不應該因為酒後衝動回應了周女的勾引，就被貼上涉嫌強制猥褻的標簽。」

9月6日，濟南槐蔭檢察院依法對涉嫌強制猥褻罪的王男做出通報。通報指出，阿里女員工案王男行為不構成犯罪，檢察院不予批准逮捕。

隨後，濟南槐蔭公安發布通報表示，依法對王男終止偵查，對其作出治安拘留15天的處罰決定。此前，槐蔭警方曾通報稱，王男先後四次進入受害者周女的房間，其中第二次進房間後，對周女實施強制猥褻行為。另外，警方查實無人強迫周女飲酒。

事發於今年7月底，周女隨王男到濟南出差，與華聯超市員工洽談業務。她其後報案指，在晚飯醉酒期間遭客戶及上司性侵。此前，檢察院8月25日已應公安提請，以涉嫌強制猥褻罪，批准逮捕張姓客戶，即華聯超市員工。