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社會 社會焦點 保障人權

退休女師控鄰植栽害牆崩　纏訟5年答案揭曉「整棟海砂屋」

▲▼海砂屋。（圖／記者陳韋帆攝）

▲吳姓退休女老師指控鄰居種植花草導致天花板崩塌，鑑定結果原因是海砂屋。（示意圖非本案／資料照）

記者劉昌松／台北報導

吳姓退休女老師質疑控告公寓鄰居在頂樓種植花草，樹根纏繞導致家裡滲水、天花板崩落，提告求償敗訴確定後，反遭鄰居索討律師訴訟費用5萬多元，吳女崩潰，再告鄰居害她身心重創，涉嫌刑事重傷害及「決水浸害建築物」等罪，但法院早鑑定牆崩是因整棟建築為海砂屋，和植栽無關，台北地檢署7日處分不起訴。

這起鄰居糾紛爭訟從2016年開戰，吳女先是向台北地院民事庭提告，指控5樓的徐姓退休夫妻，在頂樓種植花草20年，長期澆水導致植物的樹根包住通風口而長期滲水漏水，害她居住的4樓房屋出現天花板龜裂、水泥塊崩裂、鋼筋外漏等損害，要求徐姓夫妻賠償150萬元。

▲▼仁愛路四段淹水。（圖／讀者提供）

▲依《刑法》決水罪，若故意引水損害現有人在的建築物，最重可處無期徒刑，過失犯1年徒刑。（示意圖／資料照）

新北市防水防漏職業公會鑑定，發現吳女的家裡沒有明顯滲漏情形，天花板崩塌主因是整棟海砂屋，另外洗澡後的水氣積屯等原因，是導致浴室情況較為嚴重的次因，法院綜合考量，若是頂樓植栽造成公寓建築毀損，也應該是徐姓夫妻所住的5樓先受害，而不會只有吳女所住的4樓等理由，判吳女敗訴，並要負擔官司訴訟費用。

但吳女拒絕全額負擔鑑定等官司衍生的相關費用，徐姓夫妻另外提告要求吳女和女兒賠償訴訟費5萬多元，吳女為此感到身心嚴重受創，另外向台北地檢署控告徐姓夫妻重傷害，以及《刑法》「決水浸害建築物」罪，吳女的女兒因戶頭內2萬多元遭強制執行，也控告徐姓夫妻涉嫌強盜。

檢察官調查後，認為法院鑑定已經顯示，吳女住家是因海砂屋成分導致牆面崩落，與徐姓夫妻無關，而徐姓夫妻依法院判決請求吳女負擔訴訟費用，只是合法保障自己權利，並非使用非法強制手段，因此也不構成強盜、重傷害等罪嫌。

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