庇護工場業務竟是狼！女學員「想結束生命...希望把他關起來」

▲庇護工場業務性侵女學員，女學員失落到想結束自己的生命。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者吳銘峯／台北報導

台北市某身心障礙者的庇護工場林姓業務員，竟趁著與身障女學員在車上獨處、或在倉庫等機會，撫摸女學員的胸部、下體，最後更手指性侵得逞。被害人事後供述，「想要結束自己的生命，希望把他關起來！」一二審均將林男判刑4年6月，案經上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。

判決指出，林男2011年起，就在庇護工場擔任業務，負責開發客戶，帶領學員外出銷售、載送貨物等事宜。他明知庇護工場為了使身心障礙者得自立更生、自我發展而設立，故在該場學習學員多為身心障礙者，竟還對身障者犯案。

另有中度身心障礙手冊的女學員小堇（化名），2018年4月間到庇護工場學習糕餅製作及販售事宜。當年8月間，林男藉駕車載小堇外出販售餅乾之機會，將車輛暫停在路邊停車格內，趁著2人在車上獨處時，撫摸小堇胸部、下體，最後更手指性侵得逞。隔了一個月，林男又趁著小堇在地下室倉庫內，對小堇撫胸、親嘴。小堇行為有異，被社工發現後，才追問出林男的惡行。檢方依照「加重強制性交、猥褻」等罪，對林男提起公訴。

法院審理時，林男否認犯罪，辯稱自己當時沒有手指性侵，只有邊摸邊自慰洩慾，並無性侵；也否認在倉庫中撫摸親吻小堇。但法院傳喚小堇作證，小堇說被侵犯當時「我覺得好恐懼，我在恐懼中嚇到了，我沒有做什麼反應。」也說「聽到林男的名字我會害怕，我覺得背叛他，因為他有交代我不要把這件事講出來、不要背叛他，所以我沒有跟工場或家園的人說，但我還是講出來了。」

另外小堇也說，「發生這件事晚上會做惡夢，還想要結束自己的生命，希望把他關起來，好好反省。」一二審法院鑑定小堇認知、表達能力後，認為小堇所述屬實，一二審均認定林男犯下2罪，分別判刑4年與10月，均宣告執行4年6月的刑期。二審高等法院更痛批林男任職於庇護工場，未善盡教導、照顧之責，僅為滿足個人性慾而犯案，所為對小堇身心造成相當受創，應嚴予非難，且迄未與小堇達成和調解，亦未獲原諒，故維持一審刑度。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。