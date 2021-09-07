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校長站垃圾桶旁吃學生剩飯　照三餐吃鼓勵孩子避免浪費

▲湖南一高中校長一天三餐站在垃圾桶旁吃學生剩菜。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲湖南郡祁高中校長一天三餐站在學校食堂垃圾桶旁吃學生剩菜。（圖／翻攝瀟湘晨報）

記者魏有德／綜合報導

湖南永州郡祁學校高中部一名校長站在垃圾桶旁吃學生剩菜的影片近日在陸網上瘋傳，引起網友正反兩極議論。影片顯示，在該校食堂中，一名中年男子站在垃圾桶旁，一見到有學生端著大量剩菜準備倒入垃圾桶時，這名男子便會將學生盤中的剩菜吃完，同時鼓勵有剩菜的學生一起吃，後經證實，該名中年男子為學校校長王永新。

▲湖南一高中校長一天三餐站在垃圾桶旁吃學生剩菜。（圖／翻攝瀟湘晨報）

▲校長用吃學生剩菜方式倡導學生愛惜食物。（圖／翻攝瀟湘晨報）

《瀟湘晨報》報導，王永新於2021年7月份到永州郡祁學校任高中部校長，9月開學時，他便在「開學第一課」上強調了光盤行動，並在吃飯時間，主動到學校食堂回收剩飯剩菜的垃圾桶旁站著，一天三頓吃學生們剩下的食物。

王永新表示，以身作則吃剩飯，讓孩子們覺得浪費這種行為是不對的，這個行動孩子們驚訝，老師們也挺驚訝的，「有的孩子看到我在吃，也立馬把自己的剩飯吃完了。現在孩子們也會主動和食堂工作人員提及自己能吃多少，減少了浪費的現象，我覺得特別好。」

對此，有網友認為王永新是在作秀擺拍，也有網友覺得不衛生，不過，多數人還是傳達出「不浪費」的原則得深植學生心裡，對王永新的做法表示認同。

王永新面對質疑時強調，「我一天三頓都在食堂吃孩子們的飯，從這個學期開始，每天如此，又不是只有視頻（影片）裡那一次，都是一個食堂的飯，老師和學生都在這裡吃，我把孩子們看做自己的孩子，心裡沒有這個（衛生）界限了。」
 

►飯店窗外有長頸鹿經過！

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