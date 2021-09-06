屏東大學成立「智慧機械手臂實驗室」　讓學生畢業即就業

▲屏東大學成立「智慧機械手臂實驗室」 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為因應自動化與智慧化的工業4.0時代，國立屏東大學持續投資精進智慧機器人學系，今年暑假裝置完成機器手臂與工作機台，投資超過1千萬元，成立「智慧機械手臂實驗室」，並新聘專任教授提升研發與實作能力，期能培育智慧製造專業技術人才及跨領域人才，著重於自動化機械手臂的操作與應用及設與製造，進而促成產學研之資源整合，將研發能量落實至實際應用層面，善盡大學社會責任。

屏東大學智慧機器人學系原係電腦與智慧型機器人學士學位學程，去年5月轉型為學系，成立智慧機械實驗室、智慧機器人實驗室、機電整合檢定實驗室、創意創客空間、VR人才培育訓練室、智慧製造實驗室與智慧系統實驗室等多間專業教室，軟硬體設備無論在種類與數量都十分充足，也是屏大近年來全力發展的特色亮點。

今年再斥資超過千萬元成立「智慧機械手臂實驗室」，引進的機械手臂包括：①搬運機械手臂：機台操作子母機，配合課程教授機械手臂實機操作技巧；②2D視覺CCD機械手臂：藉由電腦影像辨識技術，實現高速產品品質管控；③3D編程機械手臂：防塵防爆規格機械手臂，確保安全環境下的五軸精密加工程序；④機械手臂組裝生產線：由3台機械手臂及輸送帶組合，實現一站式上下料、鑽孔、雷射雕刻等全自動工序；④智慧機台監控管理系統：透過網路即時蒐集機台各項資訊，應用大數據技術分析管理，未來將規劃建置AGV無人搬運車系統，進一步提升自動化程度。

古源光校長表示，學校成立智慧機械手臂實驗室，將致力於培訓自動化機械手臂之中、高階技術人才，藉由產學合作之推動，將人工智慧、影像辨識、物聯網及大數據等技術與實務進行整合，建構完善的自動化機械手臂綜合加工之人才培育中心，讓學生熟悉智慧製造的流程，畢業即就業，無縫接軌。

大四徐冠宇和碩班許峻瑋同學表示，最近一直在使用實驗室相關設備，逐漸了解機器的特性，針對細微部分不斷做調整，最需要的就是耐心，過去曾參觀過壓鑄機的工廠，有很多產品在產製過程中，毛邊需要刨光，例如螺旋槳等，這都可以透過機器手臂代勞，也減少人工操作的危險，甚至不必開燈，在黑暗中也能進行，及產品的刨光，以及手機零件組裝及倉儲管理等。

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