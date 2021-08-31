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開學成災難日？家長不能陪入校「小一新生怕哭」　學校應變措施曝

▲▼台北新北市政府宣布從明天開始高中以下學校全面停課，處在疫情重災區的小學家長在放學後紛紛前往學校去接小孩回家。（圖／記者湯興漢攝）

▲不少小一生的家長擔心開學無法陪同入校，小孩會害怕到哭出來。（圖／記者湯興漢攝）

記者許展溢／台北報導

史上最長暑假明天9月1日結束，中小學同學們要返回學校上課了，受疫情影響，教育部發布防疫指引，其中「家長不能入校」，讓超多爸媽憂鬱了起來，怕小孩還沒走到班上就嚎啕大哭。台北市教育局表示，各校有很多元處理方式外，有校長表示，若是特殊生則可「入校不入班」。

北市教育局國小教育科科長鍾德馨說，因應疫情開學，總指引都寫的很清楚，家長和訪客不能入校，小一新生第一天，各校會在原則下做「多元防疫」作為，如小一生跟原來在校生在門口或不同入口進行分流，有些學校則是會先辦理新生座談，先讓家長理解小孩動線，也有學校將孩子上學班級，製成精美影片放在網路上，讓家長事先指導孩子掌握對學校生活的認識。

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▲▼台北新北市政府宣布從明天開始高中以下學校全面停課，處在疫情重災區的小學家長在放學後紛紛前往學校去接小孩回家。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼北市教育局指出，只要在大原則底下，都支持各校的多元防疫。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北新北市政府宣布從明天開始高中以下學校全面停課，處在疫情重災區的小學家長在放學後紛紛前往學校去接小孩回家。（圖／記者湯興漢攝）

鍾德馨說明，各校新生人數、物理條件不一樣，方向其實很多元，不外乎就是要遵守「開學當天不入校」的防疫規範，以及保持基本社交距離，在大原則底下，都是支持各校的多元防疫作為。

全國中小學校長協會理事長張信務表示，以新莊國小為例，開學前會安排家長、小孩「一起入校」，採分流、分班方式參觀校園，到新教室認識新導師、新環境，相信這樣一來，明天開學爸媽和新生也比較不會擔心、害怕。

由於家長不能入校，張信務說，明早所有教職員都會出動幫忙服務，藉由「專人引導」、「學生帶隊」，帶一年級新生進教室，很多學校也都用該模式，甚至上週六、日，部分學校就先讓小一新生入校參觀。

▲▼台北新北市政府宣布從明天開始高中以下學校全面停課，處在疫情重災區的小學家長在放學後紛紛前往學校去接小孩回家。（圖／記者湯興漢攝）

▲張信務說，部分學校開學前會安排家長、小孩「一起入校」認識環境。（圖／記者湯興漢攝）

不過，有校長透露，還是有少部分家長反映想陪同小孩入校，不過仍無法放行，畢竟防疫為上，只是若有「特殊狀況」，以及真的需要幫忙的「特殊生」，會另外調查並評估，將名單交給警衛室，會讓家長陪同「入校不入班」。這位校長表示，因特殊需求讓家長陪同小孩入校，除會分流外，更規劃了「專屬通道」。

另外，是否有規定要辦理座談，讓新生先報到認識新環境？鍾德馨指出，沒有強制規範，開學前都算假期，由於過去很多學校的傳統都會依據需求辦理，但教育局沒有統一要求學校要舉辦，或家長一定要參加，主要是開學規範都已事先告知，不會影響到孩子的權益。

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