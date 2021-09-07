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社會 社會焦點 保障人權

不爽趙介佑小弟餵毒　砰砰砰引北投之亂！北聯幫2大哥被訴

記者黃宥寧／台北報導

今年4月北市北投區中央北路上的媽祖文化協會遭人開3槍示威，因綽號「楊鷲」的楊男和「大郭」疑趙介佑小弟轉讓毒品給1名小弟，導致小弟疑因吸食過量身亡，憤而開瑪莎拉蒂到北聯堂口示警。2人逃逸19天後，由小弟們駕保時捷風光送到警局，警全程未上銬，更讓小弟撐傘宛如走星光大道般風光，引發「北投之亂」。士林地檢署偵結，依妨害秩序等罪將2人起訴。

起訴指出，楊志豪（43歲）與郭旻峻（33歲）認為好友花男（約20歲）因毒品吸食過量致死，疑與民進黨台北市黨部評委前召集人趙映光之子趙介佑旗下詹姓小弟有關，因而對詹男心生怨念，便決定在4月10日上午10時許，到詹男常出沒的北投「媽祖文化協會」算總帳。

▼楊男與郭男4月開瑪莎拉蒂到北投媽祖協會開槍示警。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 北投。（圖／記者黃宥寧翻攝）

豈料，上樓按電鈴後找不到詹男，2人明知該場所是供信眾來往膜拜及聚會場所，竟為了宣洩情緒選擇在公眾通行往來的對街開槍，楊向協會玻璃窗射擊2發，導致玻璃窗戶破碎，郭則對空鳴槍1發，用不理性方式警示及洩恨。

據悉2人會如此氣憤，是因為詹男曾允諾會到花男靈堂前捻香道歉，但沒想到詹男他卻將承諾拋諸腦後，滿懷玩樂心情帶著辣妹下墾丁玩，才導致楊、郭2人不爽。

開槍後的2人因對警方辦案方式瞭如指掌，第一時間將要價4百萬瑪莎拉蒂棄置在下八仙隨後將手機關機，行蹤成謎，儘管警方了解他平時出入場所，持拘票上門逮人仍一無所獲。而該件槍擊案列今年24件重大槍擊案唯一未破，甚至傳言警政署長陳家欽透過市刑大轉知，若再不破案，將親自參加專案會議。

▼左為綽號「楊鳩」右為綽號「大郭」，2人高調坐保時捷在小弟們護送下到北投分局投案。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼左邊楊鳩右邊郭旻峻。（圖／記者黃宥寧翻攝）

正當警方苦惱抓不到人，沒想到4月19日上午7時許，楊、郭2人分別搭2輛保時捷凱燕，抵達北投分局門口，甚至一下車小弟們就列隊等候，還有人幫撐傘，宛如走星光大道般風光，2人進入警局後，警方隨即拿出拘票逮捕，而2人會乖乖投案，更是因為1名黑幫大嫂從中溝通，才成功策動2人投案。

偵查時2人坦承犯行，楊也表示他所持的仿土耳其RETAY廠P114型手槍1支、子彈2顆，是他在2月間從已歿的花姓小弟住處取得，檢察官勘驗扣押證物、槍枝鑑定及現場監視器畫面等，依違反槍砲彈藥刀械、恐嚇公眾、毀棄損壞罪嫌將2人提起公訴。

整起開槍事件，也導致趙介佑黑歷史遭起底，有立委爆料他在2018年疑利用特權在北投警分局拍攝借提出來的友人，甚至PO網炫耀，警政署約談當年承辦員警，認定趙介佑是趁筆錄空檔偷拍借提友人吃便當，但在場員警未察覺，調查後懲處，趙介佑在北投橫行霸道，系列爭議，更被戲謔「北投之亂」。

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