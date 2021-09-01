可怕！10噸砂石車沒打方向燈險成催命符　直行騎士猛摔見血

記者黃宥寧／台北報導

可怕！砂石車曾姓駕駛日前沿北市北投區承德路7段往淡水方向行駛，在大度路口迴轉時，想接續右轉進入承德路7段413巷時，未依規定使用方向燈，導致直行戴姓男騎士閃避不及撞上，險遭重達數10頓砂石車輾過，所幸有驚無險，僅四肢擦挫傷。對此，北投分局也曝光今年1月到7月未依規定使用方向燈件數，超過3000件。

▲北投砂石車轉彎未打方向燈，擦撞直行摩托車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方指出，8月11日下午1時許北投區承德路七段與大度路口發生一起砂石車輾過機車的驚險車禍，事故當時，60歲曾姓男子駕駛的肇事砂石車沿承德路7段往淡水方向行駛，在大度路口迴轉後，想接續右轉進入承德路7段413巷，行駛過程中卻未依規定使用方向燈，此時18歲戴姓男子駕駛的普通重型機車由大度路對向車道往台北方向直行，因誤判砂石車動態，閃避不及，直接與砂石車右前車頭發生碰撞倒地，險遭重達數10噸的砂石車輾過。

▼砂石車未依規定使用方向燈撞上直行機車。（圖／記者黃宥寧翻攝）

所幸，砂石車車速不快，及時煞停，戴姓騎士猶如自鬼門關前走了一遭，僅四肢擦挫傷，自行就醫並後無大礙；至於詳細肇事原因，轄區警方也已擷取路口監視器影像，全案後續送交交通警察大隊，進行肇事原因分析。

▼18歲戴姓騎士宛如鬼門關走一趟，所幸僅受四肢擦傷。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投警分局指出，未依規定使用方向燈為交通事故肇事原因之一，近年來因行車紀錄器普及，民眾提供採證影片檢舉該項違規者。經統計，今年1月至7月間已針對車輛未依規定使用燈光舉發3392件，不少民眾因此荷包失血。

警方呼籲，行車上路，無論是大車或小車、轉彎或變換車道，都應依規定使用方向燈，並注意周邊其他車輛，禮讓直行車先行；此外，機車機動性高，但車輛本身並無法對於駕駛人產生足夠保護，除遵守交通規則外，駕駛人本身亦應具備「防禦駕駛」觀念，遠離大型車，以保護自身安全，避免事故發生。

台版神鬼交鋒1／冒牌富三代全身名牌 誆投資生技狂詐勾妹上床

台版神鬼交鋒2／冒牌富三代詐網美400萬 她怒控：JKF女郎是共犯

台版神鬼交鋒3／冒牌富三代搭疫情吸金裝傻 正港老闆淪司機小弟

