八里左岸驚爆隨機狼！2正妹被拖進草叢下手　起底淫魔：超恐怖

▲張姓男在新北市八里區自行車道尾隨落單正妹猥褻得逞。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者黃宥寧／台北報導

落單女子要小心！甫出獄的張姓男子今年6月晚間7時許，在新北市八里區龍米路上自行車步道上，看正妹小琳（化名）隻身1人，竟從後方猛力一抱，強行觸摸胸部等處，導致小琳倒地；豈料過幾天後又故技重施尾隨另名散步女子，將她撲倒草地上，觸摸胸部等處。2女報警後，張男到案承認「是隨機」士林地檢署偵結依妨害性自主提起公訴。

今年6月4日晚間7時50分許，有妨害性自主前科張男在八里區龍米路1段200號自行車步道上，見到長相貌美小琳獨自沿步道走路，竟突然起色心，從小琳身後大力抱住她，小琳當場嚇到驚叫，但張男仍不顧她的掙扎，強行觸摸胸部、下體，小琳因受巨大驚嚇跌倒在地，張男逞慾後便逃離現場。

食髓知味的張男又在同月的7日晚間7時許，一路尾隨正妹小芸（化名）到八里區挖子尾街某公園內，他見四下無人，趁隙將小芸撲倒在草地上，不顧柔弱小芸掙扎反抗，再次得逞。

小琳、小芸事後報警，張男坦承犯罪並大言不慚承認是隨機犯案，檢察官根據2名受害者證詞、驗傷證明、監視器錄影畫面等認張男犯強制猥褻，犯意各別，分論併罰。張男過去因妨害性自主案件，遭法院判處10年確定，去年1月14日縮短刑期執行完畢，在5年內故意再犯，建請法院加重其刑。

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