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社會 社會焦點 保障人權

欠租不還！天母4黑衣人撒冥紙、拉布條　網驚房東「有錢有勢」

記者黃宥寧／台北報導

今（6）日正午時分北市士林區天母北路上一家便當店前，突出現4名黑衣人到場，甚至拉起白布條狂撒冥紙抗議，而白布條黑字更對著店內，寫著「胡某某惡意拖欠房租有錢不還」，據悉該店承租人積欠房東17萬餘元租金，才遭如此報復。警方獲報後將郭姓主嫌及3名黑衣人帶回派出所製作筆錄，後續將依妨害秩序、恐嚇送辦。

▲▼ 天母撒冥紙。（圖／翻攝自Facebook／帳Gangs of Tian Mu 天母幫）

▲北市天母驚見黑衣人舉白布條寫「惡意欠房租」並撒冥紙，一行人遭警方帶回，將依妨害秩序等罪送辦。（圖／翻攝自Facebook／Gangs of Tian Mu 天母幫）

到場抗議舉白布條的郭姓主嫌男子（30歲）帶領劉姓男子 （20歲）、廖姓男子（20歲）、鄭姓男子（25歲），利用12點用餐時間，身穿黑色長袖襯衫、黑色長褲，分別由2人站在人行道上，拉著白色布條黑字「胡某某惡意拖欠房租有錢不還」，甚至在現場灑下大量冥紙，引起路人注目議論紛紛。

路過民眾將現場畫面拍下並PO臉書「Gangs of Tian Mu 天母幫」，網友也紛紛留下，「現在兄弟好難做喔，曬太陽還要聞著便當香味，辛苦了」、「天母房東有錢有勢不是假的餒」、「現在討債這麼溫和囉」。

▼黑衣人大中午站在天母某便當店前舉白布條撒冥紙抗議。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼天母欠租。（圖／記者黃宥寧翻攝）

天母派出所獲報後趕到現場，將4名黑衣人依現行犯全數帶回派出所偵辦，警方表示，該便當店胡姓老闆積欠陳姓房東（41歲）數期租金約17萬餘元，房東心生不滿才會叫黑衣人進行追討，這樣的舉白布條、撒冥紙抗議已經觸犯恐嚇、妨害秩序罪及廢棄物清理法，後續將移送是士林地檢署偵辦。

警方也呼籲，於全民防疫期間，掃蕩街頭暴力仍是警方當前工作重點，發生街頭聚眾滋事，必以優勢警力快速馳赴現場有效壓制，任何違法情事將嚴正執法，絕不寬貸，務求全面淨化社會治安，展現警方打擊不法之決心。

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