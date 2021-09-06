當公務員塑膠做的！北投這家人假租屋真詐領　3年撈85萬補助

▲北市北投栗姓一家人以自有房屋，出租給無居住事實的自家人，並簽不實租賃契約詐領租金補助。（示意圖／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區栗姓5兄弟及王姓弟媳以「假租屋、真詐領」方式，從2018年起陸續向北市都發局申請租屋補助共詐領85萬2000元，進一步發現他們利用交易報廢機車取得趙某身分證影片，冒用趙的名義承租詐領租金補助、更以不詳方式取得其餘被害8人身分證影本，盜刻印章申請「單身青年及鼓勵婚育租金補貼」；經都發局告發曝光，士林地檢署偵結依詐欺等罪將6人起訴。

北投栗家人超扯！從53歲栗姓大哥到44歲栗姓胞弟共5兄弟，從2000年無償將北投房屋租給王姓弟媳及栗姓胞弟一家居住，但栗姓大哥卻聯手王姓弟媳，從2016年8月30日以栗姓胞兄為出租人，栗姓胞弟為承租人，共同簽立每月租金1萬元，租期從2016年到2019年8月30日，為3年的租賃契約，並向北市都發局詐領租屋14萬4000元。

更扯的是栗家人在2017年以不詳方式得取陳某身分證，製作假租賃契約詐領補助；又在2019年1月1日前某時，因與趙某交易報廢機車而取得對方身分證影本，又以不詳方式取得另名胞弟存摺、印章，栗姓胞兄竟冒用胞弟、趙某名義打租賃契約，在租賃契約上偽簽趙某，盜刻胞弟印章，拿去申請租金補貼，但因申請資格不符合遭駁回。收到函文駁回，栗兄不甘心，冒名趙某名義簽委任書提起行政訴訟及聲請訴訟聲請，又遭台北地方法院裁定駁回。

▼栗姓一家人以不詳方式取得受害者身分證，製作假租賃契約詐領租金補助。（圖／記者周宸亘攝）

2019年9月間，鄧某因信任委託栗家人代領北投區一德里垃圾焚化廠售電及代處理垃圾收入回饋提貨券，沒想到又將鄧某身分證拿去影印，背著對方簽下假租賃契約，詐領租金；又以不詳方式拿到黃、李、王、周共4人身分證簽下假租賃契約。

覺得公務員超好騙的栗家，以不詳方式收受黃某在台中梧棲車上遭竊的的身分證及張姓女子簽立的面額15萬支票，裝作不知情送到關渡派出所報繳拾得物，更具狀向士林地方法院向張女請求報酬，經台中法院駁回。

不僅如此，50歲栗男以自有傳統整復推拿工作室負責人名義，參與北投區公所在2019年11月辦理「台北市北投區公所109年度事務工友（辦理登記業務）委外」勞務採購案，採公開招標及底價最低標方式辦理，栗男因害怕參與投標廠商未達3家，且為了使推拿順利得標，竟在同年12月11日前，未經英X公司盜刻張姓負責人印章投標，以使方式製造競爭的假象，直到同年12月26日開標時，計有英X公司、傳統整復推拿、某人力資源有限公司等7家廠商投標，導致承辦人誤以為採購案達法定開標門檻，由栗男傳統整復以40萬得標，以此方式損害英X公司。

栗家5兄弟及王姓弟媳偵查時坦承不諱，並交代6人分工細項，北投區公所採購人員也出庭證明栗家人犯罪事實，檢察官勘驗都發金租金補貼申請書等，認定栗家人從2018年起詐領共85萬2000元，依詐欺、政府採購法、個人資料保護法等罪提起公訴，建請法院宣告沒收犯罪所得。

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