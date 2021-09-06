　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

當公務員塑膠做的！北投這家人假租屋真詐領　3年撈85萬補助

▲▼房子,買房,豪宅,走廊。（圖／Pixabay）

▲北市北投栗姓一家人以自有房屋，出租給無居住事實的自家人，並簽不實租賃契約詐領租金補助。（示意圖／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區栗姓5兄弟及王姓弟媳以「假租屋、真詐領」方式，從2018年起陸續向北市都發局申請租屋補助共詐領85萬2000元，進一步發現他們利用交易報廢機車取得趙某身分證影片，冒用趙的名義承租詐領租金補助、更以不詳方式取得其餘被害8人身分證影本，盜刻印章申請「單身青年及鼓勵婚育租金補貼」；經都發局告發曝光，士林地檢署偵結依詐欺等罪將6人起訴。

北投栗家人超扯！從53歲栗姓大哥到44歲栗姓胞弟共5兄弟，從2000年無償將北投房屋租給王姓弟媳及栗姓胞弟一家居住，但栗姓大哥卻聯手王姓弟媳，從2016年8月30日以栗姓胞兄為出租人，栗姓胞弟為承租人，共同簽立每月租金1萬元，租期從2016年到2019年8月30日，為3年的租賃契約，並向北市都發局詐領租屋14萬4000元。

更扯的是栗家人在2017年以不詳方式得取陳某身分證，製作假租賃契約詐領補助；又在2019年1月1日前某時，因與趙某交易報廢機車而取得對方身分證影本，又以不詳方式取得另名胞弟存摺、印章，栗姓胞兄竟冒用胞弟、趙某名義打租賃契約，在租賃契約上偽簽趙某，盜刻胞弟印章，拿去申請租金補貼，但因申請資格不符合遭駁回。收到函文駁回，栗兄不甘心，冒名趙某名義簽委任書提起行政訴訟及聲請訴訟聲請，又遭台北地方法院裁定駁回。

▼栗姓一家人以不詳方式取得受害者身分證，製作假租賃契約詐領租金補助。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼錢,現金,鈔票,銅板,金融,債務,理財,開銷,買賣（圖／記者周宸亘攝）

2019年9月間，鄧某因信任委託栗家人代領北投區一德里垃圾焚化廠售電及代處理垃圾收入回饋提貨券，沒想到又將鄧某身分證拿去影印，背著對方簽下假租賃契約，詐領租金；又以不詳方式拿到黃、李、王、周共4人身分證簽下假租賃契約。

覺得公務員超好騙的栗家，以不詳方式收受黃某在台中梧棲車上遭竊的的身分證及張姓女子簽立的面額15萬支票，裝作不知情送到關渡派出所報繳拾得物，更具狀向士林地方法院向張女請求報酬，經台中法院駁回。

不僅如此，50歲栗男以自有傳統整復推拿工作室負責人名義，參與北投區公所在2019年11月辦理「台北市北投區公所109年度事務工友（辦理登記業務）委外」勞務採購案，採公開招標及底價最低標方式辦理，栗男因害怕參與投標廠商未達3家，且為了使推拿順利得標，竟在同年12月11日前，未經英X公司盜刻張姓負責人印章投標，以使方式製造競爭的假象，直到同年12月26日開標時，計有英X公司、傳統整復推拿、某人力資源有限公司等7家廠商投標，導致承辦人誤以為採購案達法定開標門檻，由栗男傳統整復以40萬得標，以此方式損害英X公司。

栗家5兄弟及王姓弟媳偵查時坦承不諱，並交代6人分工細項，北投區公所採購人員也出庭證明栗家人犯罪事實，檢察官勘驗都發金租金補貼申請書等，認定栗家人從2018年起詐領共85萬2000元，依詐欺、政府採購法、個人資料保護法等罪提起公訴，建請法院宣告沒收犯罪所得。

八里左岸驚爆隨機狼！2正妹被拖進草叢下手　起底淫魔：超恐怖

►低溫烘烤的海鮮變零食！爽吃沒負擔

ET快訊
iPhone維修、換電池要去哪？　蘋果迷狂推「2間店」：直接
快訊／成功嶺54名役男上吐下瀉！　緊急送醫
直擊／新北染疫幼兒園大門深鎖　她急推嬰兒車回家
高雄港貨輪5人確診！　他發燒揪出4同事也染疫
快訊／染疫機師曾返老家　苗栗479人檢驗出爐
張鈞甯親宣布：我不是台獨！「堂堂正正中華兒女」陸網嗆IG怎麼
染疫幼教師週日到環球板橋　下午6點提前閉店消毒

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

當公務員塑膠做的！北投這家人假租屋真詐領　3年撈85萬補助

快訊／台南奇美醫院「1男坐頂樓」試圖輕生！驚險半小時被抱下

為了買手機吵架！人妻氣炸離家出走　老公3年找不到人心寒訴離

高雄路燈3年前電死人！陸籍男左手整隻黑　家屬跨海提千萬國賠

花蓮翁掉溝渠卡閘門亡！家屬沿溝百米找到...已成冰冷遺體

欠租不還！天母4黑衣人撒冥紙、拉布條　網驚房東「有錢有勢」

國道三號沙鹿段驚傳火燒車！引擎冒煙竄火球　駕駛倉皇逃生

快訊／登礁溪抹茶山　視障男滑落15米深邊坡待援

包花蓮獨棟民宿開毒趴！警逐層攻堅　11男5女睡夢被逮畫面曝

拒修機師的車！車廠PO文批「骯髒錢」惹網怒　老闆急刪文：我錯了

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

萌娃鏡子前讚嘆美貌「我真漂亮」　雙胞胎姊妹狂嘴：我們長得一樣

聽到「妳很棒」！美珠、昭旻、娜拉哭一片　Loco也掉淚..GRAY打氣：照你意思去做吧

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

運動型少女！正妹超流暢玩長板 走板、交叉步都會網讚：有魅力

「女版陳冠希」斜槓演古裝劇　帥T俊美造型曝光...網喊「被掰彎惹」

當公務員塑膠做的！北投這家人假租屋真詐領　3年撈85萬補助

快訊／台南奇美醫院「1男坐頂樓」試圖輕生！驚險半小時被抱下

為了買手機吵架！人妻氣炸離家出走　老公3年找不到人心寒訴離

高雄路燈3年前電死人！陸籍男左手整隻黑　家屬跨海提千萬國賠

花蓮翁掉溝渠卡閘門亡！家屬沿溝百米找到...已成冰冷遺體

欠租不還！天母4黑衣人撒冥紙、拉布條　網驚房東「有錢有勢」

國道三號沙鹿段驚傳火燒車！引擎冒煙竄火球　駕駛倉皇逃生

快訊／登礁溪抹茶山　視障男滑落15米深邊坡待援

包花蓮獨棟民宿開毒趴！警逐層攻堅　11男5女睡夢被逮畫面曝

拒修機師的車！車廠PO文批「骯髒錢」惹網怒　老闆急刪文：我錯了

連業者都認證！他設計「鮭魚膠帶」神還原油花　網喊餓：流口水了

U23世界盃24人名單出爐　豪華投手陣！旅美+中職7人助陣

YouTube觀看數達6.7億！　牠獲金氏世界紀錄認證「最受歡迎的貓」

全時勞工1萬元生活補助擴大至2類人　已有26.5萬人領到

出生9天嫩嬰染疫！澳洲最年輕確診病患　母超自責：他呼吸很急促

一回頭馬尾被捲進機器！　正妹整片頭皮消失：像膠帶一樣被撕掉

走20分鐘也說附近！他問步行多久叫「捷運宅」？　鄉民給黃金時間

落實防疫兼顧健康安全及文化觀光發展　黃偉哲籲公私協力抗疫

當公務員塑膠做的！北投這家人假租屋真詐領　3年撈85萬補助

告別痘痘肌！皮膚科醫師曝「養出不長痘好膚質」的4種食物

重機騎士摔車躺地友人幫阻車　難逃死神120秒後遭輾爆頭亡

社會熱門新聞

直播股東拆夥鬧不合　刀插桌留字條「要死一起死」

五月天信媽車禍畫面曝　連人帶傘遭撞倒

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

快訊／台中港300噸起重機翻覆　1命危搶救中

國中妹離奇失蹤5天　國小女一句話揭恐怖虐殺案

猝睡症斷片竟被脫褲素股　女大生怒告男同學

22歲女模亡！老公爆「暗黑對話」PO她跪地影片

抓政二代闖紅燈吃2申誡　2關鍵打臉條子鴿

警稱抓謝長廷兒吃2申誡　北市警回應

法拉利「國道滑壘」影片曝！護欄橫插駕駛座

22歲嫩模曾控「是他害死的」：吵架就叫我滾

快訊／台中港300噸起重機翻覆！操機員頭骨破裂慘死

早餐店員工戴口罩　警確認過眼神：他是通緝犯

獨／22歲混血嫩模失蹤2天墜樓亡　超黑暗IG曝

更多熱門

相關新聞

中秋節開放河濱烤肉？柯文哲：下週一宣佈

中秋節開放河濱烤肉？柯文哲：下週一宣佈

中秋節（9月21日）即將到來，過去有許多人喜愛到河濱公園烤肉，但今年受到疫情影響，包括新北市在內，已有許多縣市宣布，今年不開放河濱烤肉。針對台北市河濱公園是否開放烤肉？台北市長柯文哲6日表示，下週再公布中秋節如何處理，若疫情是虛驚一場，就開放讓民眾烤肉，但如果疫情一下子爆發，「那烤什麼肉？我看還是乖乖在家裡。」

東區名宅無人繼承　6398萬元標脫「單價創新高」

東區名宅無人繼承　6398萬元標脫「單價創新高」

柯文哲：驚弓之鳥過生活「撐不了幾年」

柯文哲：驚弓之鳥過生活「撐不了幾年」

快訊／1童曾去新北幼兒園！9月又回北市某校讀書　緊急停課1天

快訊／1童曾去新北幼兒園！9月又回北市某校讀書　緊急停課1天

LIVE／北市+0　柯文哲最新說明

LIVE／北市+0　柯文哲最新說明

關鍵字：

偽造文書詐欺詐欺取財一家人北投北市

讀者迴響

熱門新聞

政二代闖紅燈嗆「知道我爸是誰？」警隔天竟收2支申誡

吳亦凡爆供出47人「第三批名單」

趙薇傳出現在「吳亦凡供的47人名單」

直播股東拆夥鬧不合　刀插桌留字條「要死一起死」

身邊有確診者？只要「輸入手機號碼」　查你被疫調過幾次

五月天信媽車禍畫面曝　連人帶傘遭撞倒

快訊／新北幼兒園8幼兒+1家長確診

陳時中「一起迎BNT」被打槍！郭台銘霸氣回22字

新北幼兒園9確診　陳時中：陽性案子可能更多！

瑞士名錶稱「台灣是國家」辱華　鹿晗速切割解約

命理師點名5生肖　鬼門關以後發大財

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

命理師曝鬼門關10禁忌！觸犯恐衰整年

內褲爆黏！她月經來「不是用衛生棉」　1天只洗1次醫驚呆

更多

最夯影音

更多
叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王

叮！「聲林之王3」台中最終海選　原來《我很好騙》是超大魔王
岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

岳母我來惹！王彩樺合體高顏值女兒　熱舞辣翻..庭庭羞認「想出道」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

車禍提告...被告接通知「自行到場」　男罵警白目！警怒斥：挑戰公權力

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

月租6位數店面室內竟藏化糞池　她怒揭房東離譜對話+失憶戲碼

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面