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社會 社會焦點 保障人權

布偶測出心跳！賣大陸血氧機狠撈290萬　黑心商人竟向檢哭窮

▲▼ 血氧機 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲不肖業者看準血氧機需求，從大陸引進大批未經許可血氧機兜售給各藥局大賺疫情財 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

真的太黑心！澄希公司林姓夫妻負責人看準5月間疫情嚴峻，國內許多病患因快樂缺氧事件而喪生，市場對血氧機需求大增，竟從大陸以約170至210元台幣買入5100台、並以計步器名義輸入台灣，再以360至1200元不等代價，透過徐姓業務出售給連鎖藥局販賣，不法獲利共290萬餘元。士林地檢署1日偵結，依違反醫療器材管理法提起公訴。

7月初，台北市調處女調查官因看到有民眾從藥局購買血氧機測試玩偶，竟出現血氧反應新聞，於是親自到藥局購買同款血氧機夾布偶實測，果真見到血氧機夾在沒有生命的布偶，竟然能測得血氧濃度，並向上通報。

士林地檢署立即分案指派機動組黃睦涵檢察官進行偵辦，並持搜索票前往詔陽、澄希、宸洋公司等6處執行搜索，並通知詔陽公司張姓負責人，澄希公司林姓、郭姓負責人、徐姓業務員、宸洋公司余姓業務員，及貝爾比爾公司陳姓副總等6人到案說明。

▼ 血氧機大缺貨　一個動作揪假貨！（圖／詹姓男網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 血氧機大缺貨　一個動作揪假貨！（圖／詹姓男網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

澄希林姓負責人警詢、偵查時坦承向大陸廠商進口血氧機後，出售給國內診所、藥局，合計銷售額為290萬餘元；郭姓妻子警詢、偵查也坦承向大陸廠商輸入血氧機5100台事實。

澄希業務員徐男也坦承受負責人指示以每台新台幣360、1200元不等出售給大台北地區、台南市、新竹縣、台中市的診所，藥局。徐男更在今年6月3日，以每台360元代價，販賣100台血氧機給陽光健保藥局的黃姓負責人，黃男再將血氧機放在藥局以1台880元出售給消費者。

檢察官勘驗澄希公司廠商訂單資料、銷售明細、發票資料等認林姓夫妻及徐男違反醫療器材管理法予以起訴，檢察官審酌他們犯後坦承犯行，深具悔意，林男案發主動繳納部分犯罪所得50萬，極力彌補所造成的損害與耗損的社會成本，加上經濟困窘，無法繳納全額犯罪所得，建請法院從輕量刑，以示衿恤。

至於貝爾比爾負責人胡女、陽光藥局黃姓負責人、楊姓負責人及余男，各自透過徐姓業務員購入50到280台以220元到1000元不等出售血氧機，因坦承犯罪主動繳納犯罪所得，並表悔悟，因此依違反醫療器材管理法予以緩起訴，緩起訴1年至1年6月，緩起訴處份確定8個月內須向公庫支付5萬至20萬元。

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