擔心5月中的恐懼再臨！鄉民卻笑了「想太多」曝分析：別嚇自己

▲五月中本土疫情爆發，民眾害怕染疫，選擇躲在家中足不出戶。（圖／記者湯興漢攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「五月中剛爆的時候印象很深刻……」有網友在PTT的Gossiping板上發文，說上波本土疫情一開始爆發時，連續好幾天都幾百例在增加，末日感很重，所幸最後有控制住，「結果機師又來開搞一次！」原PO忍不住問卦「是否會再面臨一次五月中的恐懼呢？」貼文一出，不少人反而直呼「差很多吧？自己嚇自己。」

這位網友文中表示，五月中本土疫情剛爆的時候，他印象很深刻，「5/14新增29例本土案例，當時還在跟朋友講說也太多，結果隔天5/15直接來到180例！」之後有一陣子更是每天幾百例在增加，「末日感倍增，直到最近看似有好轉跡象，結果機師又來開搞一次。」

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原PO直嘆，如果這次真的是Delta入侵，認為那台灣應該真的凶多吉少，「當初屏東出現Delta沒擴散，還一堆人嘴砲Delta不過如此而已，剛看新聞，接種兩劑疫苗突破性感染的機率0.002……」雖然自己施打兩劑了，但眼看爆發的都是還沒打疫苗的學校學生，讓他直呼「真的怕爆！」擔心台灣重回五月中的恐懼。

▲原PO擔心台灣會重回五月中的恐懼。（圖／記者劉亮亨攝）

不過，就有鄉民分析，認為不需要太緊張，「現在都還在清查階段」、「現在防疫防成這樣，五月中那時的維安層級，五月中沒有疫苗、pcr也不夠，現在是40%、pcr 隨到隨驗，你怎麼會覺得一樣」、「不太可能，這次很早就發現」、「現在PCR量能有出來，接觸者集中隔離，應該會比較好」、「不會啦！想太多～」

還有人表示，「現在到處一堆快篩跟PCR，不會大爆啦」、「這次Delta一個禮拜就隔離了，而且打疫苗的也多，加上外出一定都要戴口罩，四月到五月初根本一堆人沒戴口罩」、「沒案例就認為穩可放鬆，有案例就好可怕、該小心的比較可笑XDD」、「現在警覺性比較高，應該狀況會好一些」、「不會，中了就好好養病」、「不用自己嚇自己，案例有，但也不會死。」