高雄警預約第2劑疫苗！交警遭排除怒：有夠靠北　衛生局說話了

▲高雄市警察局基層員警施打疫苗 。（資料圖／高雄市政府警察局提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市開放第二類防疫人員預約第2劑疫苗接種，不過衛生局3日通報調查接種對象，僅限於各分局派出所、警備隊、外事、偵查隊之第一線員警，而處理車禍的交通隊卻要等下一批，讓員警直呼「有夠靠北」。衛生局今解釋，依指揮中心6日公布訊息，「9月10日前符合AZ疫苗接種滿10週」接種第2劑者均可上網預約，因此不論交警、內勤、技工等，符合資格均可預約施打。

▲高雄市警局行政科轉達衛生局訊息，交警不在通報施打對象內。（圖／民眾提供）

高雄市警局行政科近日轉達衛生局疾管處訊息，有關市府第二類中央及地方政府防疫人員預約第二劑疫苗接種平台一案，不過報名條件卻設下門檻，僅限於各分局服務之派出所、警備隊、外事、偵查隊之第一線員警，且9月17日(含)已間隔滿10週以上。

由於衛生局通報施打對象只含各分局外勤員警，但不含處理車禍的交警，有交警氣炸直呼：「有夠靠北，交通隊不算外勤人員，那下次有車禍叫民眾最近處理，再最近來分隊做筆錄就好」。

▲高雄市警察局基層員警施打疫苗。（資料圖／高雄市政府警察局提供）

對此，衛生局解釋，由於高雄市目前庫存疫苗所限，衛生局於9月3日調查第二類防疫人員「實際執行居家檢疫與居家隔離者關懷服務工作可能接觸前開對象之第一線人員」優先接種第2劑為此波造冊對象，不含第七類維持國家安全及社會機能正常運作對象。

不過依據中央流行疫情指揮中心9月6日公布第八期COVID-19疫苗接種對象，「9月10日前符合AZ疫苗接種滿10週」接種第2劑者均可上網預約，預約時間為9月10日10時至9月12日12時止，凡預約成功者預定接種時間為9月15日至9月23日，鼓勵凡警察同仁符合資格者踴躍上網預約。市警局也補充，不論交警、內勤、技工或工友，符合上述資格均可預約施打。

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