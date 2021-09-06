快訊／停泊高雄港貨輪5人確診！他發燒揪出4同事也染疫　匡列7人

▲高雄市6日新增5例境外確診個案。（圖／記者許宥孺攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市6日新增5例境外移入個案，均為停靠在高雄港一艘貨櫃輪船上的船員。衛生局指出，該貨櫃輪4日有一名菲籍船員發燒，停泊於高雄港後進行快篩，進一步通報疫調後，共有3名本國籍、2名外國籍船員確診，目前於隔離病房治療中，初步匡列密切接觸者7人。

衛生局指出，這艘貨櫃輪船員共22人，近期14日航程有前往日本，並於9月5日凌晨1點靠泊高雄港80號碼頭。原定9月5日晚間離港航往新加坡，不過4日有1名菲籍船員出現發燒症狀，經船方5日自行以快篩檢驗全船，共有4名快篩陽性。

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▲指揮中心6日公布7例境外移入個案，其中5例為停靠於高雄港貨輪輪船員。（圖／指揮中心提供，點圖放大）

衛生局表示，9月5日由疾管署高屏區管制中心派員登船疫調，發現4名快篩陽性個案當中，為本國籍2名、外國籍2名。初步疫調9月2日至9月5日陸續發病；另外還有1名快篩結果是陰性，但有發燒症狀船員，5人經安排送醫後採檢皆呈現PCR陽性，Ct值介於13-22。

衛生局表示，目前初步匡列密切接觸者7人，包括引水人1名、離船船員1名、現場作業員5名。

衛生局強調，檢驗陽性船員並未進入社區，依規定全員檢疫中，該船在9月5日已由航港局限制出港，5名PCR陽性船員目前皆已收住醫院隔離治療，其餘17名船員目前隔離於獨立艙房並佩戴口罩，後續將安排後送集中檢疫場所。船隻停靠之碼頭配合防疫措施暫緩相關作業，並將調閱該船30日內醫療日誌，以進一步釐清可能的感染風險。

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