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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2022竹市長誰披民進黨戰袍？　鄭宏輝：超過3家民調顯示我第一

▲當藥酒遇上客家人　鄭宏輝直播教煮「阿比客家雞酒」。（圖／翻攝鄭宏輝臉書）

▲行政院政務顧問鄭宏輝。（圖／翻攝鄭宏輝臉書）

記者呂晏慈／台北報導

新竹市長林智堅近期拋出「大新竹」合併議題，讓2022地方選舉人選話題再掀熱議。行政院政務顧問鄭宏輝7日透過臉書說，近期有3份公開民調，顯示他不但在黨內互比式民調領先，在各政黨對比的支持度也是勝過國民黨、台灣民眾黨、時代力量潛在新竹市長候選人。

鄭宏輝透過臉書表示，今天年代民調出爐，黨內互比部分，鄭宏輝擁有17.3%支持度居冠、新竹市議員李妍慧13.1%、民進黨副秘書長林飛帆9.6%、新竹市議員陳建名4.4%；若是採各政黨對比民調，鄭宏輝22.4%、國民黨立委鄭正鈐18.3%、台灣民眾黨立委高虹安17.8%、時代力量立委邱顯智10.2%。

鄭宏輝說，他畢業於台大，曾任5屆新竹市議員，也曾在國發會及亞洲矽谷歷練，現為行政院政務顧問，「每一天，我不是在研究新竹市的政策，就是在基層聆聽人民的聲音。」

鄭宏輝表示，他的一生大多數時間都在為新竹市民服務，也一直在尋找下一個服務新竹市民的機會，政治對他而言，不僅是一份工作，更是一份實現理想的志業，「下一階段的門扉已經開啟，目前有3份以上的公開民調，顯示鄭宏輝不僅在黨內民調領先，多黨民調更是第一名！真心感謝市民朋友對鄭宏輝的認可，我們一定會繼續進步、持續深耕，為新竹市民擘劃一個更好的未來藍圖。」

鄭宏輝表示，儘管過去了快30年，他還是那個1993年為了改革加入民進黨的鄭宏輝，還是那個為了建設家鄉回到新竹市基層深耕的少年，「人如初，味如故」，他一直是你們口中愛新竹、愛台灣的「新竹歐巴」，不忘初衷，有信心一定能代表民進黨繼續贏得新竹市民的支持，會繼續努力打拼。

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