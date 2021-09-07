青農紓困振興3貸款可運用　學徒月領3萬津貼

▲鄭文燦訪視青農有機農場，說明政府推動振興及紓困方案。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦7日訪視桃園青農劉威佑所經營的鮮一有機農場表示，市府

積極培育青年從農，成果豐碩；疫情期間，政府推動各項紓困貸款，優惠利息補貼，方便青農取得營運所需資金，而市府也推動有機蔬菜箱產地直送政策，接下來振興階段，市府會與各農會合作擴大銷售通路、加強推廣產地直銷，支持在地青農及產銷班。

▲桃園青農劉威佑所經營的鮮一有機農場。（圖／農業局提供）

鄭市長說明，目前青農有三種貸款可以運用，首先是農委會「青年從農創業貸款」修正為「青壯年農民從農貸款」，增列年齡逾45歲至55歲以下，且申貸前3年均有農業生產事實者，因此18歲至55歲符合特定條件之青壯年農民，每一借款人最高貸款額度為500萬元，其中週轉金最高100萬元，200萬元額度於5年貸款期間免息；獲百大青農者，最高貸款額度為1000萬元，其中週轉金最高貸款額度200萬元，500萬元額度於5年貸款期間免息。

第二種為因應疫情影響的紓困貸款，桃園市農民申請各項農業紓困貸款件數達4,043件，金額14億2,392萬元；青壯年從農貸款件數為141件，核准金額2億1,280萬1,056元，有需求農民皆可向各區農會諮詢並提出申請。

第三種為經濟部推出的500億青年創業及啟動金貸款，針對5年內設立之公司、商業登記事業等，不論是農業、文創等各種產業，負責人年滿20歲至45歲之青年，可以申請100萬元以下創業貸款，「免企劃書、免擔保、7天審貸、補貼5年利息」，申請期限延長至今年12月31日止。目前桃園市獲貸青年計4,938件，獲貸金額計35億3,800萬元，有資金需求的創業青年可以踴躍申請。

鄭市長表示，市府也推動青農培養計畫，以師徒傳承制度，讓有經驗的專業農民傳承務農經驗，4個月培訓期間有3萬元學徒津貼、創業有20萬補助金，104年至今已培訓至第8屆，共278位青農，其創業成功率達9成5，並持續輔導青農提升規模、品牌、特色。目前桃園市青年農民聯誼會及13區分會組織會員已達680人，為桃園農業注入創新活力。

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