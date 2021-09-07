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林智堅拋新竹縣市合併議題　楊文科認同升格第7都

▲新竹市長林智堅6日拋出縣市合併議題，縣長楊文科也贊同升格第7都。（圖／林智堅、楊文科臉書）

▲新竹市長林智堅（右）6日拋出縣市合併議題，縣長楊文科也贊同升格第7都。（圖／林智堅、楊文科臉書）

記者黃孟珍／新竹報導

新竹市長林智堅6日拋出大新竹縣市合併議題；新竹縣長楊文科也回應，贊成新竹縣市合併升格為第7都（直轄市）。原因是在當前《財政收支劃分法》及《地方行政機關組織準則》等規範下，新竹縣市民眾遭受了相當不公平的待遇！

林智堅表示，大新竹每年為國家創造1920億的稅收，超過國內現有的2個直轄市，另外，實際居住在大新竹的人口，也有高達120萬，但是，長期以來，因為制度的關係，統籌分配稅款的分配，新竹縣、市都是排名全國倒數。現行6都所獲得的統籌分配款是全國的61.76%，如果大新竹合併、升格為第7都，就可以有更多的資源來做建設，不只支援國家的戰略產業深耕、升級，也提供市民更優質的生活環境。

林聽聞楊文科回應後也表示，「敬佩楊文科縣長的遠見，提出縣市合併升格為直轄市，這個想法和我一致，未來也要和楊文科縣長一起合作，不分藍綠來推動縣市合併升格為直轄市。」

楊文科指出，過去20多年來，新竹縣人口數從43萬3767人，大幅成長到57萬3385人；此外，大新竹地區高科技產業蓬勃發展，新竹縣、市都是台灣的繳稅大戶，對於台灣稅收的貢獻，遠高於台北市以外的縣市。但新竹縣、市繳給中央稅金，都被拿來建設到其他直轄市地區。

楊也強調，為了早日完成新竹縣、市合併升格為第7都的目標，建議內政部提出《地方制度法》修正草案，將升格為直轄市的人口數門檻，降為100萬人。在沒有完成修法前，新竹縣市合併仍僅是省轄市，人（組織員額）跟錢（統籌分配款）都沒有增加，合併的效益不大。如果拋出這樣的操作，是有其他政治的想法，也不用那麼複雜，歡迎林智堅市長在任期屆滿後，轉戰新竹縣！

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