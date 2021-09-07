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柯建銘贊同新竹縣市「分久必合」　誓言成為「七都」最有特色城市

▲▼立法院時事堵訪 朝野協商紓困特別預算第二次追加預算案 出席立委柯建銘 鄭運鵬 蔡壁如 王婉諭 陳椒華。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立院黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈、林銘翰／台北報導

新竹市長林智堅近期拋出「大新竹」縣市合併議題，獲新竹縣長楊文科呼應認同，引發熱議。出身自新竹的民進黨立院黨團總召柯建銘7日受訪表示，新竹縣、市已經走到「合久必分、分久必合」的階段，可以修改《地方制度法》調降直轄市人口門檻，合併升格為「第七都」直轄市，此舉將可增加新竹縣、市資源，各政黨應該從整體縣市發展來討論，而不是政治盤算。

柯建銘表示，新竹縣、新竹市經歷40幾年分家，城市發展已經走到「天下合久必分，分久必合」的階段，必須重新思考。他回顧，1945年桃竹苗為同一個縣市「新竹縣」，1950年代開始實施地方自治後，才拆為桃園、新竹、苗栗3個縣，直到1982年新竹縣市分治，新竹市再次改為省轄市。

柯建銘指出，新竹縣、新竹市是共同生活圈，例如工研院位於新竹縣竹東鎮，但新竹科學園區則是在新竹市，而竹科第三期工程在新竹縣，另外包括交通規劃、污染等問題也都需要縣市共同解決。

柯建銘說，倘若新竹縣市合併為「第七都」直轄市，將會成為最有特色的直轄市，擁有台灣科學產業發源地等特色，並可與其他直轄市分配70％統籌分配款和資源，才能吸引更多的優秀政治人才至新竹任職，整體而言，這對新竹縣、新竹市的發展都好，「新竹縣、市的發展是大家要合作」。

在法制面，柯建銘表示，若欲推動新竹縣市合併升格，需要修改《地方制度法》第4條，將人口聚居125萬人才能設直轄市的門檻，調降為100萬人，並訂定明年12月25日為改制時間。意即若能在半年前公告選區各議員應選名額，將可趕上2022年地方選舉。

至於修法時程，柯建銘說明，目前民進黨內部尚未針對新竹縣市合併的議題做討論，也還不知道行政院、內政部的態度，只能說修改《地方制度法》是其中一種可能途徑。

柯建銘說，每個政黨對於縣市合併升格議題，都會做政治考量，屆時市長、議長都只有1人，議員席次也會縮減，依目前新竹縣議會36席、民進黨僅2席，新竹市議會33席、民進黨僅6席的結構，對民進黨不一定有利

柯建銘也坦言，如果從政治考慮來看縣市合併，沒有人可以說得準，新竹縣市議會的議長、議員一定會反對，整個結構相對來講對國民黨有利，而且國民黨立委林為洲也可以選、林智堅、楊文科也可以繼續選，所以不需要有太多政治計算，反而應該從城市的發展重新思考。

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