國中班導背著女友！幫13歲學生請假帶回家嘿咻4次　她直播自曝

▲小美被老師帶回家。（示意圖／翻攝免費圖庫pixabay）



記者陳俊宏／綜合報導

台中市一名30多歲國中男班導已有女友，但竟然對自己的13歲女學生小美（化名）下手。直到小美直播時透露與老師有親密舉動，讓收看網友通知該校，才讓這起荒唐事曝光。法官判被告3年10月徒刑。

判決指出，被告是小美的班導兼任數學老師，竟在去年8、9月期間，幫小美請假，帶她回家發生4次關係，並拍下翻雲覆雨影片；有次還要對方拍下體照片，透過Instagram傳給他。

直到去年10月某天，小美在直播平台直播時，透露曾與學校班導師有親吻、擁抱等親密舉動；直播平台的不知名觀眾通知該校，經校方介入調查並通知小美母親，全案才曝光。

▼小美直播時透露與老師有親密舉動，才讓全案曝光。（示意圖／翻攝免費圖庫pxhere）

台中地院法官痛斥被告，案發期間已30餘歲並非年輕識淺，且自身亦有女友，本應謹守師生及男女分際，明知小美未滿14歲，對於性自主、個人隱私保護之判斷能力尚未成熟，竟為滿足私慾，所為實屬惡劣，更對她的身心健康與人格發展均有不良影響。

法官說，惟念被告前無犯罪前科，素行尚可，且其犯後自始坦承犯行，尚有積極面對所犯罪責誠意，雖表示願意賠償對方80至100萬元，然因未能獲得告訴人諒解及賠償金額差距過大，迄今未能達成和解，因此依對未滿14歲女子性交、引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號等罪，判刑3年10月。全案可上訴。