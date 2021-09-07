超商店員拾獲現金「等嘸人」　熱心警循監視器找到迷糊失主

▲黃姓男子前往ATM取款，只拿回提款卡轉身就走。（圖／龍潭警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市黃姓男子在超商ATM領款3000元卻粗心的擺放旁邊後領完包裹離去，為店員發現卻久候等不到失主，於是向前來巡簽的員警反應，經警方調閱監視器比對發現失主，連絡黃男時卻紿終未接電話，於是前往黃男住處，看到警方上門他還一臉茫然，經說明後才恍然大悟急忙檢查皮夾果然少了3000元，也感謝店員和警方的幫忙。

▲現金3000元領了卻未拿走。（圖／龍潭警分局提供）

龍潭分局聖亭派出所警員劉立夫及陳郁安等2員，於6日晚擔服巡邏勤務，在龍潭區聖亭路超商巡簽時，該郭姓店長即主動向警方表示，在超商店內ATM提款機旁上拾獲一疊紙鈔的現金 (新台幣3千元），憂心遺失的人一定很著急，希望警方能盡速幫忙找失主。

▲黃男從員警領回失而復得的現金。（圖／桃園警分局提供）

熱心的員警受理後隨即向店家調閱監視器，發現1名中年男子從超商門口走進店內後先至櫃台領取包裹，員警再從超商影像去比對，研判應該是該名男子將現金遺留在店內。經電腦查詢比對後有1位是居住於桃園市龍潭區的民眾，確認身分和住址並查出住家電話。

以電話試圖聯絡黃姓失主，未料電話卻始終沒人接聽，只好開著巡邏車前往了失主住家，看到警方上門黃男一臉茫然，經警方告知原因後，立馬檢查個人皮夾才發現自己提完款後雖有將提款卡取回，但未忘了將現金放入皮夾，警方為求慎重，有向該男詢問提領方式和出示提款證明，經確認無誤才請該男子至派出所領回。

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