不是性騷！捷運最多的刑案犯罪是侵占遺失物　近3年有285件

記者張君豪／台北報導

根據台北市捷運警察統計，大台北捷運系統內犯罪率最多的案件居然是「它」。根據捷運警察隊大數據統計，近3年捷運系統發生最多的刑案犯罪是侵占遺失物，達到捷警受理全部刑案犯罪的34.1%；捷運警察解釋，大台北捷運系統每天近達200萬人次通勤量、有少數通勤民眾撿到會據為己有，因此觸法，近3年侵占案件數高達285件。

▲捷運警察30日公布近三年刑案數據，大台北捷運系統內刑案犯罪以侵占罪發生件數最多，捷警隊刑事組長葉錦洲受訪說明。（圖／記者張君豪翻攝）

捷運警察列舉案例說明：今年7月5日，一名女性乘客於捷運象山站下車時，將筆電遺失在列車上，捷警隊接獲報案後，立即申調淡水信義線沿線27個站體及車廂影像，逐一過濾分析，歷時3日找尋終於尋獲失物，並將涉嫌拾獲並佔為己有地的另名通勤者，依侵占遺失物罪嫌移送法辦。

▲捷運警察30日公布近三年刑案數據，大台北捷運系統內刑案犯罪以侵占罪發生件數最多。（圖／記者張君豪翻攝）

捷警隊表示：近3年捷運系統內發生最多的刑案為侵占遺失物，佔全部刑案34.1％。雙北捷運系統每天有近200萬人次，大量通勤旅客頻繁的在各路線、車廂移動，難免會遺忘隨身物品，例如雨傘、手機、伴手禮、餐盒等，甚至連隨身大行李箱都曾被警方尋獲，可說早以見怪不怪。

警方指出：這些遺失物品，不論在捷運系統月台、車廂，大部分乘客看到都會熱心送交站務人員處理，也有拾獲出站送派出所請警協助招領，只有極少數拾獲民眾會據為己有，但這種行為已經觸犯刑法第337條侵占遺失物罪，最高可處1萬5000元罰金。

捷警隊呼籲旅客當離開月台、車廂、廁所時需檢查隨身物品以免遺失，另大台北捷運系統為維護民眾權益，站體內外以及車廂內均設有監視器，提醒拾獲遺失物民眾，應速交站務人員處理以免觸法。另提醒失主，台北捷運公司為服務遺失物品的乘客，目前在台北車站設立全國第一個捷運遺失物中心，民眾在捷運遺失物品，亦可撥打客服中心專線02-21812345協尋失物。

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