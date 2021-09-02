疫情不想跑銀行...運將情侶12萬現金放家裡　蜘蛛盜攀牆摸走

記者邱中岳／台北報導

北市萬華分局在8月21日接獲線報，有民眾將12萬元放在家中，返家時竟然不翼而飛，警方事後追查，發現嫌犯曾經在中山區犯案遭逮捕，透過身型比對確認，也在家中搜出還沒動用的12萬元現金，並歸還給遭竊的被害人。

警方調查，42歲的洪姓男子平時遊手好閒，上月20日下午時分，至梧州街一處民宅攀爬侵入住宅，趁隙偷走被害人家中的12萬元現金以及一雙拖鞋，住戶在21日凌晨返家時，才發現全部現金都被搬光，氣得報警處理。

▲洪姓男子爬窗偷走12萬元，警方事後逮人並追回12萬贓款。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲報後展開追查，事後發現洪姓男子曾在中山區犯案，當場被民眾、警員以及里長圍捕，新聞一出隨即比對身分果然命中，9月1日下午3時許前往洪嫌位於北投的家中搜索，當場在抽屜查扣12萬元現金、拖鞋等證物。

被害人本身是小黃運將，女友則是從事服務業，2人平時收入主要以現金為主，但因為疫情關係，所以將錢擺在家中，想說累積起來後再一次到銀行存起來，但沒想到卻遭洪嫌偷走。

▲警方循線前往洪姓嫌犯位於北投的住家，在抽屜發現尚未花用的12萬元現金。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方事後清查，洪姓男子先在萬華區偷走12萬，再前往中山區雙城街勘查地形被發現，後續又因失風被逮，不排除洪是名慣竊，訊後也依竊盜罪嫌送辦。

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