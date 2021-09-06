新北幼兒園染疫+長榮機師染Delta！他揭「劇情走向」：5月歷史重演

▲今本土病例新增9例，全在新北市，其中一位是幼兒的母親，8位是小朋友，圖為示意圖。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

指揮中心今公布新北幼兒園9人確診，其中1人是幼兒家長，此外，長榮機師染疫事件，基因定序結果出爐，繼首例案16066之後，案16119以及案16120和案16120就讀高中兒子（案16122）也確定感染Delta病毒，就有網友指出，這劇情就跟「諾富特事件」一樣，並對照5月時的狀況，列出此次的劇情發展。

原PO在PTT發文，列出今年5月，本土疫情變化狀況，「華航機師 → 諾富特群聚 → 在社區傳播風險很低，母親節可以放心過 →（蟲洞）→ 宜蘭遊藝場、蘆洲獅子會、萬華茶藝館 → 全台陪雙北坐牢」。

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▲原PO列出劇情走向。（圖／翻攝自PTT）

而此次的狀況則是「長榮機師 → 北科附工全校停課 → 疫情沒變嚴重，中秋節可放心但不能放鬆→（蟲洞）→ 新北幼兒園傳爆發群聚」，詢問PTT鄉民們，「請問現在劇情是這樣嗎？所以現在蟲洞是出現在新北幼兒園了嗎？」

貼文一出，引起熱議，「還有幾集可以逃」、「應該就是之前無症狀的黑數吧」、「歷史總是不斷重演」、「新北本來就還有潛在感染」、「直覺很不妙，雙北慘了」、「幼稚園那個可能是之前殘留沒被抓出來的吧」、「新北沒清零，都壓多久了，然後一天爆出來」。

本站稍早報導《幼兒園老師8／27有症狀「恐釀數波傳染」 陳時中：要做家戶匡例》指揮官陳時中透露，現在陽性率很高，陽性案子可能會更多，根據調查，在時間序上，老師好像8/26有症狀，8/30就有嗅味覺問題，另外也有混班上課情況。他也坦言，是否有幾波傳染，還要有更多證據才有辦法解釋清楚，要請新北市以家戶為單位做匡列。

▼新北幼兒園染疫關聯圖。（圖／新北市政府提供）