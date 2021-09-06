新北幼兒園爆9例！朱學恒嚇吐心裡話　網抖：桃園跟雙北有黑洞

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

新北市幼兒園染疫風暴擴大，今（6）日一口氣新增9例，分別是8名幼兒及1名家長。對此，宅神朱學恒怕爆直呼，「慘了！」而家長們也人心惶惶，擔憂表示「小孩子有疫苗也不能打。」

談到這起新北幼兒園群聚，老師丈夫（案16128）於1日出現症狀，4日就醫採檢、5日確診；而老師（案16129）其實早在8月27日至8月29日期間，就有出現咳嗽及味覺異常等症狀，因丈夫檢驗陽性，由衛生單位安排隔離並採檢，也同樣確診。

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對此，新北市這兩天也緊急匡列123位接觸者，居家隔離104人，目前幼兒園42位小朋友，有40位篩檢結果出爐，32名陰性、8名陽性，另還有1位家長也呈現陽性。

▲新北幼兒園群聚案。（圖／新北市政府提供）

消息一出，讓眾人炸鍋，宅神朱學恒也PO出相關新聞，大呼「慘了！」而網友們則憂心忡忡，表示「不光是幼兒園，小學家長其實也都很擔心；但現實就是線上學習效果很不好，家長可能也無法全心全力居家照顧，只能硬著頭皮上」、「小小孩的互動最多了，一會兒拉拉手，一會兒睡午覺」、「幼兒園老師的感染源不明，也是很慘」、「這下小朋友們又要在家上課了」、「希望小朋友跟家長能平安」。

另外，不少人忍不住吐槽，「這些確診幼兒的父母，我相信大部分應該落在30-40歲間，也是沒打疫苗的族群，試想...現在疫苗開放18-22歲真的有其必要性嗎」、「桃園又可甩鍋，又推給新北是破口」、「長榮機師空姐們可以安全下莊了，接下來沒你們的事了，救援投手來囉」、「桃園跟雙北真的有黑洞存在」。