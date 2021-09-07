新北幼兒園老師被罵翻　他要家長摸摸手機「有沒有做一件事」

▲許多民眾利用開學前一週報復性出遊。（示意圖／記者蔡玟君攝）



記者黃巈禾／台北報導

新北市板橋區某幼兒園爆發新冠肺炎群聚感染，幼兒園老師疑似8月27日就身體不適，目前已造成11人確診。對此，資深媒體人羅友志認為，看到一堆人在罵幼兒園、老師，他要大家想想是否開學前帶孩子報復性出遊。

羅友志7日在臉書表示，人性最醜陋的一面就是什麼都怪別人，病毒很公平，從來不會狡詐、詭辯，更不會選邊站，「你怎麼對我，我就怎麼對你！」想請所有家長摸摸自己手機的日曆，多少人在開學前那個「最後一個連假」，有「帶孩子出去走走」的動作？

羅友志指出，潛伏期一個禮拜，不多不少，非常公平而且準確，就落在這個禮拜，然後孩子Ct值超級高，表示那次「報復性出遊」就已經種下了，可能回到學校，倒楣、為了準備開學，忙到免疫力下降的老師，就被「無症狀」的孩子「迴丟」，有沒有可能？如果可能是這樣，這樣也要罵老師？

羅友志擔心，跟孩子同住一起一個禮拜的家長們，上班還在上班，不要再獵巫了，唯一的破口，無症狀感染最怕的就是「疫苗不夠」，「幹！去買疫苗啦！疫苗不夠，憑什麼跟人家解封」搞不好有家長報復出遊兩次，(在9月4日、9月5日、8月21日、8月22日），「普篩，該做了吧」。