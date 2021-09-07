　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

新北強化二級警戒「5校停課」　高嘉瑜點關鍵：現況恐比想像複雜

▲▼小朋友,小孩,兒童,學童,孩童,學生,上學,放學,開學,小學生,同儕,路隊,教育,校園安全,口罩,防疫。（圖／記者李毓康攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

新北板橋某間幼兒園爆發群聚感染，1名幼兒園老師確診，感染給8名學生、1名家長，新北市長侯友宜6日晚間緊急宣布，板橋幼兒園的8人感染將視同Delta病毒，新北市為全面備戰，要提升為強化二級警戒。民進黨台北市議員高嘉瑜6日也在政論節目中表示，狀況可能比想像中的更複雜，大家應提高警覺。

除了新北市外，台北市長柯文哲也在6日指出，下午兩點半北市教育局就回報，有一位小朋友八月份曾到爆發群聚案的幼兒園上課，九月開學後再回到台北的幼兒園，已經被開立居隔通知書，自己也立刻下令學校停課。下午四點北市進一步掌握台北有三間幼兒園都有類似足跡， 目前三校都已進行預防性停課、明日全面消毒，「但現在最讓人擔心的是，源頭在哪裡?」

▲▼ 高嘉瑜 。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

▲ 高嘉瑜。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

對此，高嘉瑜在政論節目「庶民大頭家」提及，大家原本以為今天沒有新增本土個案，結果中午突然多出了9名的案例之後，開始就造成了家長們的恐慌，因為現在小朋友是沒有疫苗可以施打的，所以小朋友是否也需要接種疫苗，是下一波需要特別去關注的。

高嘉瑜也強調，以往都認為小朋友比較不會受到疫情影響，但6日發生的群聚案大部分都發生在小朋友身上，考量到現在很多幼兒園和安親班是設置在一起，在幼兒園相關的群聚或是教育各方面，可能要更加警覺，很多社區裡面可能還有沒被檢驗出來或是還沒發現的感染源，現狀或許比想像中來得更複雜。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►低溫烘烤的海鮮變零食！爽吃沒負擔

ET快訊
張鈞甯急喊非台獨！　呂秋遠「1點神分析」：從出生開始就在辱華
快訊／新北「強化二級警戒」　4措施出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

新北強化二級警戒「5校停課」　高嘉瑜點關鍵：現況恐比想像複雜

快訊／侯友宜下令匡列幼兒園全校師生　陰性也送防疫旅館隔離14天

快訊／新北「強化二級警戒」4措施　醫院禁探病、室內集會縮減50人

快訊／侯友宜深夜宣布：新北5校停課　「強化二級警戒」防Delta

快訊／侯友宜宣布新北升級「強化二級警戒」　幼兒園染疫視同備戰Delta

「細胞簡訊搞得人心惶惶」　陳佩琪：好像簡訊有發就沒事了

「台灣藝人何其無辜」　趙少康：小粉紅有事衝著蔡政府來

長榮機師染Delta、新北幼兒園爆群聚　蔣萬安：現在還沒有鬆懈本錢

蔡易餘反對嘉義縣市合併　憂海線淪台南新營「邊緣化」

不只1名北市童赴新北群聚幼兒園上課　柯文哲：北市3家幼兒園已停課

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

「把你當家人」幹話還是真心話？ 給你學習機會 → 職場話術唬菜鳥

玩水囉！牧羊犬暴衝飛進釣蝦池　媽崩潰撈起落湯狗...釣客全傻眼

他訂外送...備註要求醬油多一點 打開見「蛋餅被淹沒」傻眼：免錢膩

Loco、GRAY「遊戲雙黑洞」駱駝變翹臀XD　美珠獲選一起去無人島樂翻：我要結婚了

新冠肺炎增9例本土、7境外！　本土全在新北市「8位是幼童」

新北強化二級警戒「5校停課」　高嘉瑜點關鍵：現況恐比想像複雜

快訊／侯友宜下令匡列幼兒園全校師生　陰性也送防疫旅館隔離14天

快訊／新北「強化二級警戒」4措施　醫院禁探病、室內集會縮減50人

快訊／侯友宜深夜宣布：新北5校停課　「強化二級警戒」防Delta

快訊／侯友宜宣布新北升級「強化二級警戒」　幼兒園染疫視同備戰Delta

「細胞簡訊搞得人心惶惶」　陳佩琪：好像簡訊有發就沒事了

「台灣藝人何其無辜」　趙少康：小粉紅有事衝著蔡政府來

長榮機師染Delta、新北幼兒園爆群聚　蔣萬安：現在還沒有鬆懈本錢

蔡易餘反對嘉義縣市合併　憂海線淪台南新營「邊緣化」

不只1名北市童赴新北群聚幼兒園上課　柯文哲：北市3家幼兒園已停課

平行時空系寫手！「條子鴿」寫到亂了　台海危機、周人蔘案都有他

印度神童驚世預言又中！「7度成真」Delta侵台　他揭下波災難時間

10款夢幻「秋妝眼影盤」！Tom Ford#玫瑰夕陽、韓妞超愛9宮格仙女盤

富邦、統一「雙江」對決　狀元江少慶交戰江辰晏

喬丹嗆「不退休就打爆你們」　大鳥、魔術強森意識到自己時代結束

孫生幫媽租3坪小套房「電費帳單竟破6千」！　急問：有可能嗎？

蔡阿嘎模仿唐綺陽　「對比照曝光」網笑翻：國屍…釣出本人回嗆

「有時候，選擇比努力重要」《理想之城》金句根本是職場教科書

「普魯士藍」原色指針回歸美炸！　倫敦大笨鐘翻新4年接近完工

新北強化二級警戒「5校停課」　高嘉瑜點關鍵：現況恐比想像複雜

椅墊遭割破？看監視器傻眼 90秒神移植 網驚：高手在民間

政治熱門新聞

即／侯友宜深夜宣布：新北5校停課

快訊／侯友宜宣布新北升級「強化二級警戒」　幼兒園染疫視同備戰Delta

快訊／新北「強化二級警戒」4措施　醫院禁探病、室內集會縮減50人

侯友宜下令匡列幼兒園全校師生　陰性也送防疫旅館隔離14天

快訊／北市「不只1童」去新北染疫幼兒園　中正、中山某公幼即起停課

新北幼兒園爆群聚感染　高嘉瑜點關鍵

快訊／謝長廷隔海喊話「條子鴿」　拿得出證據願替謝維洲下跪道歉

快訊／新北染疫幼兒園老師足跡曝　板南線3站、購物中心、游泳池

幼兒園8孩童確診　侯友宜下令：擴大匡列學生、老師、家長

快訊／新北幼兒園群聚9確診　Ct值僅14「傳染力超高」

柯文哲：北市3家幼兒園已停課

快訊／新北幼兒園8孩童確診　侯友宜火速匡列「全送防疫旅館」

「台灣藝人何其無辜」　趙少康：小粉紅有事衝著蔡政府來

台灣友邦總統候選人當選恐斷交　外交部提醒：中國承諾華而不實

更多熱門

相關新聞

即／侯友宜深夜宣布：新北5校停課

即／侯友宜深夜宣布：新北5校停課

新北市長侯友宜6日晚間宣布，板橋幼兒園10人感染，視同Delta病毒，因此全面提升為「強化二級警戒」，即刻實施4項措施。

聯亞第3劑完整抗體數據看這邊　「比他牌疫苗更優良、安全」將提EUA重審

聯亞第3劑完整抗體數據看這邊　「比他牌疫苗更優良、安全」將提EUA重審

微笑女神打AZ副作用狂炸2天「彷彿惡夢一場」

微笑女神打AZ副作用狂炸2天「彷彿惡夢一場」

台產「防疫保單」已慘賠？　公司12字回應！

台產「防疫保單」已慘賠？　公司12字回應！

以色列準備第4劑！30歲台男怨「還是第0劑」　網噓爆

以色列準備第4劑！30歲台男怨「還是第0劑」　網噓爆

關鍵字：

高嘉瑜新冠肺炎新北幼兒園群聚感染

讀者迴響

熱門新聞

即／侯友宜深夜宣布：新北5校停課

美女醫揭「Delta恐怖4特點」！症狀二痛一水像感冒

男大生登記1小時就離婚！24歲護理師妻氣炸

2714時光旅人再預言　9月這3天將出大事！

幼兒園將「爆更多陽性」　鄉民見1環節崩潰：慘了

幼兒園8人確診！醫師驚「如預期爆了」

新北女桃園大樓墜地　當場死亡

快訊／侯友宜宣布新北升級「強化二級警戒」　幼兒園染疫視同備戰Delta

快訊／新北「強化二級警戒」4措施　醫院禁探病、室內集會縮減50人

郭富城古天樂拍片現場出意外！1命危

張鈞甯急喊非台獨！　呂秋遠：從出生就在辱華

台積電發聲：希望BNT疫苗快點開打

這地方連發3天紓困金　持身分證就可領

快訊／22歲女模墜樓亡「母控女婿惡行」　男方回應了

塔利班邀請中國參加「阿富汗新政府」成立大會

更多

最夯影音

更多
彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰

彰化警買宵夜「停車場脫口罩抽菸」　被拍檢舉！記1小過+送衛生局裁罰
陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

陶晶瑩隔離7天嘆：真的要崩潰了！　聽到「烤鴨.米粉湯」感動爆哭

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

五月天阿信母親車禍畫面曝！　遭撞倒拖行...騎士：來不及剎車

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

白冰冰6億「300坪皇宮式豪宅」曝光　超大臥房「揪吳宗憲.KID滾床」

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

女生日玩SUP突見「鯨魚」靠近　被偷推槳板！驚呼：神奇的相遇

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

萌寵快來！2萬大獎等你拿

萌寵快來！2萬大獎等你拿

寵物不管怎樣都好萌！東森寵物雲邀你參加金萌獎，最高2萬大獎等你抱回家。

毛爸媽必看 滿額送好禮！

毛爸媽必看 滿額送好禮！

即日起至9/30參加毛孩打牙祭活動，全站結帳滿額送寵物營養食品！快到寵物雲毛毛商城

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面