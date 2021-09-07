新北強化二級警戒「5校停課」　高嘉瑜點關鍵：現況恐比想像複雜

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

新北板橋某間幼兒園爆發群聚感染，1名幼兒園老師確診，感染給8名學生、1名家長，新北市長侯友宜6日晚間緊急宣布，板橋幼兒園的8人感染將視同Delta病毒，新北市為全面備戰，要提升為強化二級警戒。民進黨台北市議員高嘉瑜6日也在政論節目中表示，狀況可能比想像中的更複雜，大家應提高警覺。

除了新北市外，台北市長柯文哲也在6日指出，下午兩點半北市教育局就回報，有一位小朋友八月份曾到爆發群聚案的幼兒園上課，九月開學後再回到台北的幼兒園，已經被開立居隔通知書，自己也立刻下令學校停課。下午四點北市進一步掌握台北有三間幼兒園都有類似足跡， 目前三校都已進行預防性停課、明日全面消毒，「但現在最讓人擔心的是，源頭在哪裡?」

▲ 高嘉瑜。（圖／翻攝高嘉瑜臉書）

對此，高嘉瑜在政論節目「庶民大頭家」提及，大家原本以為今天沒有新增本土個案，結果中午突然多出了9名的案例之後，開始就造成了家長們的恐慌，因為現在小朋友是沒有疫苗可以施打的，所以小朋友是否也需要接種疫苗，是下一波需要特別去關注的。

高嘉瑜也強調，以往都認為小朋友比較不會受到疫情影響，但6日發生的群聚案大部分都發生在小朋友身上，考量到現在很多幼兒園和安親班是設置在一起，在幼兒園相關的群聚或是教育各方面，可能要更加警覺，很多社區裡面可能還有沒被檢驗出來或是還沒發現的感染源，現狀或許比想像中來得更複雜。

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