用答案卡點鹹酥雞！他直呼「壓力都上來」　網笑：吃個宵夜還要抖

▲原Po分享知名連鎖鹹酥雞店是用「電腦卡」來點餐。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）

實習記者高琳景／綜合報導

懷念學生時代段考時塗答案卡的時光嗎？不過填寫「電腦答案卡」可能學生時期的噩夢之一。一名網友近日發現，一間連鎖鹹酥雞店點菜單，竟是用「電腦答案卷」的方式來點餐，讓他直呼「壓力（和）回憶都上來了」，其他網友則笑稱「結帳都很緊張，好像在等放榜。」

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」分享一張照片，表示「各位同學還有最後10分鐘！請注意時間！」原來，該連鎖鹹酥雞店是用電腦卡來劃記餐點的方式來進行點餐。

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從照片中可見，菜單格式和學生時期所劃記的電腦卡如初一轍，上頭甚至還提醒民眾「請在須要份數畫記X」，讓原Po看了忍不住提醒，「請帶2B鉛筆應試、准考證帶了沒、聯考壓力回憶都上來了、看考卷不要看旁邊。」

貼文曝光後，不少網友紛紛留言表示「同學，交卷前檢查仔細，每格都要畫到喔」、「不會的猜C」、「吃個宵夜還要抖」、「好緊張哦，好怕劃錯格，我再檢查一下」、「點個餐也有升學壓力」、「結帳都很緊張，好像在等放榜」、「這個考試我一定全對」、「有老花的客人，可能會畫到翻臉」、「這樣會每題都想填滿」。

也有網友好奇發問，「店家會電腦閱卷算價錢嗎？」對此有內行人解答，「之前去買，印象中真的是這樣」、「沒有錯，他就是用機器判讀菜單」。

▲貼文曝光後，網友們留言直呼「吃個宵夜還要抖」。（圖／翻攝自臉書／路上觀察學院）