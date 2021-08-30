外送叫鹽酥雞！他點「這品項」一口吞　網跪了：你中威力彩？

▲原PO用外送叫鹽酥雞，點了超奢侈的食材，讓其他人笑呼「中了威力彩嗎？」（示意圖／資料照）

網搜小組／鄺郁庭報導

前陣子中南部鬧水患，多數蔬菜水傷，結果菜價飆漲，有高麗菜一顆破200元，也有一把青菜70元，比一個便當還貴，讓婆媽紛紛哀嚎買不下去。有網友就在《爆怨2公社》貼文，說他叫了外送鹽酥雞，有點一份30元的四季豆，送來一看大約只有10根，讓他直笑「瞬間體驗了一把月底有錢人！」

這位網友文中表示，「叫了外送鹽酥雞裡的『四季豆』！一份NT.30～總共就圖片看到那樣！差不多一口的量！」接著話鋒一轉，原來這篇是月底炫耀文，「我真的是……你以為我會抱怨很少嗎？我只是想抱怨我竟然在月底，能那麼奢侈的一口吃下價值30元的四季豆！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO點四季豆，大約只有10根左右。（圖／翻攝自爆怨2公社）

看到貼文後，就有網友直笑，「土豪你好呀」、「原來你是27億得主啊」、「可以分我一根就好嗎？口袋還有5塊還夠買一根」、「好奢侈喔XDD」、「居然吃四季豆，中了威力彩嗎」、「這一定要連沾著四季豆味道跟胡椒鹽的紙一起吃下去」、「現在有錢人才能吃四季豆啊」、「是個狠角色」、「還一口吃掉！簡直是太享受了！」

還有人討論起驚人的菜價，「去菜市場買1斤四季豆要300塊」、「現在貴桑桑，所以很多都沒有賣」、「超市蔥一小把68元！叫人怎麼活」、「現在四季豆好像200、300克要破百……很可怕」、「我家是賣雞排的……現在四季豆一斤要120元，要維持一份三十元的價格，除了價格降到一斤7X元才有辦法！不然寧願不賣。」原PO看到後，則笑說「對啊！有點到算不錯了～」、「非常時期沒辦法～互相體諒囉～」